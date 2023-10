La Secretaría de Seguridad Pública investigará la acusación que hizo Jeanine Desiree Oliver Fierro, en contra de dos directivos de la dependencia por discriminación, ya que del caso solo se cuenta con la información que dio en rueda de prensa.

En entrevista posterior a la colocación de la primera piedra de Ciudad Universitaria 2, el titular de la dependencia, Daniel Iván Cruz Luna, comentó que este tipo de conductas no se pueden permitir, pero se tendrá que hacer una indagatoria primero.

“Voy a contactarla porque hasta este momento no se tiene una denuncia dentro de las áreas de la SSP, ni en Asuntos Internos, nada más ahorita estoy enterado de lo que se publicó en el video, pero sin lugar a dudas es algo que no se va a permitir de manera general, no solo lo que ella acusó, sino de manera integral la investigación”, expresó.

Dijo que sería “muy irresponsable” de su parte tomar decisiones únicamente por alguna de las partes involucradas, sino que se tiene que investigar a fondo.

Sostuvo que se tiene que conocer todo el contexto de lo ocurrido, así como se tendrá acercamiento y acompañamiento, toda vez que la indagatoria será en estricto apego a los derechos humanos, tanto de ella como quejosa, como de las personas que estén relacionadas.

Cruz Luna agregó que la denunciante se mantiene en la dependencia, pues no hay información de que haya sido separada de sus funciones.

“El contexto exactamente lo que ustedes escucharon es lo que yo sé, porque no hay alguna denuncia sobre un área que le corresponde a la SSP. Los casos que han sido registrados son los del año pasado, que fue uno, con anterioridad igual hubo otros que formaron parte de esto”, remarcó.

Hay denuncia en FGE y queja en CDH

Es de mencionar que Oliver Fierro señaló en rueda de prensa el lunes que entró a trabajar en 2020 y todo inició cuando se embarazó, pues durante el periodo de gestación no se le respetó el horario laboral, pese a que era de alto riesgo, lo cual su jefe, Jorge Cázares Salas, director general de Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas tuvo conocimiento de ello.

Añadió que se tuvo que ausentar antes de que iniciara su licencia de maternidad y sus vacaciones que estaban programadas para junio, se tuvieron que retrasar, por lo que pidió que las pudiera tomar una vez que acabara el otro permiso, lo cual le habían dicho que sí.

Ante esto, el 18 de ese mes, la subdirectora Isis Areli Aguilar Martínez le informó que no fueron autorizadas por parte de sus superiores, por lo que se tuvo que presentar el 11 para laborar, en donde encontró que había otra persona desempeñando sus funciones.

Tras lo anterior, presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de Jurado Palomares y el director general de Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas, Jorge Cázares Salas, además de una queja por discriminación ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y en la Secretaría de la Función Pública (SFP).