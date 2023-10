Levantan protesta en Poder Judicial; Céspedes pide no frenar labores

Decenas de trabajadores del Poder Judicial levantaron la protesta tras reclamar por los salarios, por lo que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina llamó a no volver a bloquear los accesos y parar operaciones, pues no pueden violar la ley.

En entrevista, luego de la colocación de la primera piedra de Ciudad Universitaria 2, el mandatario poblano advirtió que no permitirá que cometan más «tropelías» contra la sociedad, ya que este tipo de hechos afectan a terceros y sobre el acceso a la justicia.

Sostuvo que desde el gobierno del estado hay un diálogo con todos los burócratas de los tres Poderes, debido al anuncio que realizó hace unos días de aumentar el 6 por ciento al personal con base, ya que su compromiso es que se corrija todo lo que se hizo mal en pasadas administraciones.

Sin embargo, sentenció que desde su administración no permitirán más abusos como este tipo de hechos y por ello desde la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) está revisando esta situación para dar una solución a la denuncia que hizo el personal del Poder Judicial.

«Les pedimos un diálogo respetuoso, sino lo hacen así que no afecten a más personas eh, no vamos estar titubeando con ese tema, no estamos de acuerdo con que cierren los accesos a los hospitales y que tampoco estén impidiendo el ejercicio de la justicia, hay muchas audiencias programadas, sus reclamos pueden ser justos o no”, expresó.

Agregó que el Consejo de la Judicatura es el que tiene que revisar esta situación y Finanzas dialoga con todos los trabajadores, así como de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y líderes de sindicatos, a fin de explicar el tema de los aumentos.

“Hay voluntad, se está corrigiendo todo lo que se hizo mal, que no abusen de la buena voluntad, una cosa es el respeto y otra es que violen la ley, así que hago un llamado enérgico, somos respetuosos de la autonomía del Poder Judicial, pero no vamos a permitir más tropelías», remarcó.

Descarta que sea por cambios

Céspedes Peregrina descartó que la inconformidad haya sido como parte de una resistencia a los últimos cambios que se realizaron en la presidencia del TSJ y el Consejo de la Judicatura, ya que este caso obedece a únicamente a presiones por parte de los colaboradores para que se vea reflejado el aumento prometido.

En ese mismo sentido se pronunció sobre la situación de los trabajadores sindicalizados del Issstep que la semana pasada salieron a protestar por este mismo hecho, pues sostuvo que todo se ha concretado y los llamó a que se acerquen al área de recursos humanos para que sepan cómo aplica.

Es de mencionar que alrededor de las 11 de la mañana fueron reabiertos los servicios en Ciudad Judicial, toda vez que se acordó que se mantendrá el diálogo trabajadores y autoridades, respecto a reclamos por ajustes salariales.