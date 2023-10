La embajada de Israel en México aclaró que la extradición del ex diplomático Andrés Roemer no será el 16 de octubre: embajada de Israel no se llevará a cabo el 16 de octubre pues el proceso legal “es largo y complejo, y aún no se sabe cuánto durará”.

El ex diplomático fue detenido por la policía de Israel el pasado domingo por instrucciones de la INTERPOL, tras dos años y medio de refugiarse en aquel país, donde permanecía prófugo de la justicia tras ser acusado de cinco violaciones.

En una nota informativa, la embajada explicó que el Tribunal de Distrito de Jerusalén celebrará una audiencia de arresto, pero no hay fecha aún para la audiencia sobre la extradición, que necesita luz verde judicial. La audiencia se llevará a cabo el 15 de octubre, día hasta el cual se determinará su situación.

A pesar de que México no tiene tratado de extradición con Israel, ha operado el “principio de reciprocidad y cooperación internacionales, a partir de la buena relación bilateral que existe en todos los rubros entre ambos países”, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.