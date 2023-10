El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, previó que tanto el senador Alejandro Armenta Mier igual estará en la encuesta final para definir la candidatura en Puebla, como ya lo está el diputado Ignacio Mier Velazco, por ser electo en el Consejo Estatal.

En su visita a la capital, en el marco del IX Encuentro del Grupo de Puebla, manifestó que una vez que se tienen las cuatro propuestas estatales, los otros aspirantes que se registraron irán a un estudio de reconocimiento para determinar qué otros perfiles deben ser medidos.

“Si la encuesta de reconocimiento ubica a Armenta y Mier en buen lugar, evidentemente la Comisión Nacional de Elecciones, los va incluir a los dos, simplemente los nombres que vayan a la encuesta final estarán incluidos el senador y el diputado”, dijo en entrevista.

Esto, pues sostuvo que se tiene que colocar en este estudio a los aspirantes que tengan los números más altos en el nivel de conocimiento, ya que “evidentemente” quiere decir que tiene el potencial de ganar una elección y por eso deben ser tomados en cuenta.

El dirigente refirió que deben esperar las propuestas del consejo, las cuales ya se tienen, pero deben ser notificadas a la comisión, para que después ésta determine qué otros perfiles pueden ir a la etapa final, que será en los últimos días de octubre.

“El consejo hace una sugerencia a la comisión y de acuerdo con los estatutos, ésta tiene la libertad de determinar”, precisó.

El llamado siempre es a la unidad

Delgado Carrillo dijo que el llamado siempre será a la unidad, ya que no se lucha por cargos, sino por causas y todos los simpatizantes y aspirantes, lo saben, pues es un movimiento y no proyecto conjunto, no intereses personales.

- Publicidad -

Cabe mencionar que el Consejo Estatal de Morena propuso como propuestas para la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación a Julio Miguel Huerta Gómez e Ignacio Mier Velazco como los dos hombres y Olivia Salomón Vibaldo y Lizeth Sánchez García, como mujeres.