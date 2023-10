El senador Alejandro Armenta Mier, se dijo tranquilo y confiado sobre el proceso interno de Morena, debido a que indicó que habrá que esperar la elección del Consejo Nacional del partido.

Esto, tras no haber quedado en la terna del Consejo Estatal de Morena como aspirante a la candidatura a la gubernatura de Puebla, por lo que Armenta Mier minimizó el resultado asegurando que él está bateando fuerte y ganará la encuesta.

«Estoy esperando el turno, el bat por parte de la dirigencia nacional, ya hable a Mario Delgado ya me contesto, hay tranquilidad y confianza», apuntó.

Del mismo modo, se dijo respetuoso del Consejo Estatal, de la dirigencia a cargo de Olga Lucía Romero Garci-Crespo, además del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Es por ello, que rechazó que haya visto compra de consejeros para dejarlo fuera de los perfiles elegidos el pasado sábado.

“Estoy agradecido con el consejo, mi respeto al consejo, mi reconocimiento a la presidenta Olga, al secretario. Mi respeto para Andrés, presidente del Congreso, y toda mi solidaridad y respeto institucionalidad al gobernador del estado ha hecho un gran trabajo de reconciliación en Puebla, yo creo en mi partido y en Mario Delgado, estoy bateando muy fuerte», apuntó.

Armenta Mier, aseguró que tras ganar la encuesta contribuirá al triunfo de Claudia Sheinbaum, insistiendo que aportará 2 millones de votos.

«Mira yo no tenía expectativas, no está pasando algo que no les haya dicho, yo no tenía ni un solo consejero», dijo.

En este tenor, ejemplificó que el fallecido Miguel Barbosa Huerta, no salió elegido del Consejo Estatal de Morena en 2018, «no fue electo y que pasó, ganó».

Aseveró, que él está en el primer lugar en más estadísticas, y no hay duda que ganará, lamentando que existen perfiles que siguen insistiendo en confundir a la gente, y que gastan una millonada.