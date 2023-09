El diputado federal Bruno Blancas Mercado presentó una iniciativa que busca dar más oportunidades a infantes que estén en listas de espera de un órgano, pues actualmente no existe prioridad para la asignación de trasplantes, y hay menos donantes pediátricos.

El legislador morenista consideró que, si bien es cierto, la donación y el trasplante de órganos y tejidos se encuentra sujeto a que existan donadores, también es cierto que el Estado debe otorgar y generar las condiciones para que mayores personas reciban el trasplante que requieren.

A la par de su presentación, el legislador realizó un foro en el marco del Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, el cual se conmemora cada 26 de septiembre en México. Ahí explicó la necesidad de mejorar y aumentar la disponibilidad para quienes más lo necesitan.

Subrayó que actualmente un menor de edad debe esperar a que haya un adulto donante compatible, lo que los pone en desventaja, ya que existen menos donantes pediátricos que donantes adultos. Abundó que el Poder Legislativo está tomando medidas para fomentar la donación de órganos.

Consideró también que en primera instancia un menor de edad no podría recibir un órgano a menos que exista parentesco entre el menor y el adulto donador. Esto genera que los menores de edad queden inscritos en las listas de espera y que la donación de órganos a menores sea aún más escasa.

Señaló que, según datos del Centro Nacional de Trasplantes, al 6 de julio de 2023 había 20 mil 277 receptores esperaban trasplante: 16 mil 436 de riñón, 3 mil 569 de córnea, 223 de hígado, 35 de corazón, 5 de hígado-riñón, 4 de páncreas, 2 de riñón-páncreas, 2 de corazón-riñón y 1 de corazón-pulmón.

Con esta adición al artículo 336 Bis establece que, en caso de no existir urgencia médica, los pacientes menores a 18 años deberán ser prioritarios para la aceptación de órganos de donadores mayores de edad, aunque éstos no sean considerados pediátricos y no exista parentesco entre el donante y el receptor.