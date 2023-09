Un día después de que la Comisión de Verdad y Justicia para el caso de Ayotzinapa (Covaj) rindiera su segundo informe, los padres de los 43 normalistas decidieron suspender el plantón que tenían instalado en el Cuartel Militar Número 1, advierten que si no se cumplen sus demandas, volverán.

Lo anterior, luego de que Alejandro Encinas declarará que sí existe información del ejército sigue sin entregar para continuar con las indagatorias: “En el último informe presentado, el gobierno acepta que el ejército tiene en sus archivos información relacionada con el paradero de los 43; hay una instrucción presidencial para que se entregada para que se investigando (…) le daremos seguimiento a eso”, expuso Vidulfo Rosales, primero en tomar la palabra.

En ese sentido, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, señaló: “Vemos que, aunque sea postura un poco pequeña, en la forma de decirlo, no señalando directamente con la firmeza que debe tener, (es que) hemos decidido retirar este platón, para que la voz de Alejandro Encinas perforé la puerta y la documentación sea entregada y que el presidente –Andrés Manuel López Obrador- no sea el obstáculo principal. No debe aprovecharse y defender algo indefendible: el ejército tiene antecedentes”.

Por ello, también prevén reuniones con Encinas para ver cómo avanza la búsqueda de los archivos militares que refirió, al mismo tiempo demandan que, quienes manipularon la investigación en la «Junta de Autoridaes» como Enrique Peña Nieto, Murillo Karan, entre otros, se investigue penalmente.

Los padres sostienen el rechazó a la narrativa que entregó el gobierno días que criminaliza a los jóvenes, sin evidencia alguna; añaden que contiene hechos que ya habían sido desmentidos, como las declaraciones de los criminales que fueron torturados.

Exigen que se baje el documento de las redes sociales y de las páginas de la federación. Aseguran que esto puede confundir sobre la información que ellos piden del ejército, por lo que podrían recibir acusaciones como de ser manipulados, o hacer politiquería.

Declaraciones de los padres

Por su parte, Joaquina García, madre de Martín Getsemaní Sánchez García, acusó que el gobierno no le ha entregado alguna razón sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos, y esperan a que las autoridades les puedan ofrecer una verdad, y exigen que el gobierno cumpla con la promesa que hizo el presidente López Obrador durante su campaña y agregó “no somos necios, queremos la verdad (…) sabes que la respuesta está aquí” en el campo militar número 1.

Emiliano Navarrete, aseguró que del informe de la Covaj hace dos señalamientos importantes que se habían omitido: Señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y demás funcionarios de alto nivel; y la segunda que se reconoce que el ejército todavía dispone que tiene que entregar. “Hace nueve años que nos quitaron a nuestros hijos. Necesitamos que las investigaciones sigan su curso, seguiremos adelante (…) y si no tenemos respuesta ¡Vendremos otra vez aquí! No le tenemos miedo a las personas que tenemos aquí, porqué sabemos de lo que son capaces” expresó.

Finalmente, la madre de Benjamín Ascensio Bautista, Cristina Bautista Salvador, agradeció a los medios y la sociedad sobre el acompañamiento y difusión del caso: “como madres y padres necesitamos la verdad dónde están nuestros hijos, qué paso con ellos; como madres y padres no vamos a olvidar a nuestros hijos, los queremos ver de regreso para que cumplan sus sueños y sean alguien en la vida. Y si no cumple el ejército en entregar los documentos, vamos a regresar a este lugar”.