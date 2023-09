El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que el 30 de octubre la Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la lista de los 6 aspirantes que participarán por la coordinación estatal de los comités de la 4T para los comicios de 2024, entre ellos, Puebla.

El dirigente nacional del partido guinda también comentó que 285 aspirantes no resulta ser un número que llame la atención para nueve entidades, ya que en 2018, la cifra fue mayor.

De los inscritos son 110 mujeres, 174 son hombres y una persona se identifica con otro género. En Puebla, 27 fueron los aspirantes registrados, 10 fueron mujeres y 17 hombres.

En entrevista con medio de comunicación junto con la coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, al término el Expansión Summit 2023, reiteró que habrá unidad al interior del partido movimiento, tanto a nivel nacional como en los estados.

Ante la pregunta de los medios de comunicación del caso de Ebrard, tanto Delgado Carrillo como Sheinbaum Pardo, coincidieron en que la Comisión de Verdad y Justicia está dentro los tiempos: “se está revisando de manera precisa esa impugnación y se va a resolver”, destacó Delgado.

Sheinbaum anunció que viajará a Estados Unidos pues se reunirá con un grupo de migrantes allá; sin embargo, no precisó cuándo, ni qué lugares visitará.

Finalmente, confirmó que aceptó protección por parte de la Sedena, precisando que serán más labores de vigilancia e inteligencia: “Acordamos que me iba a hacer una propuesta en términos realmente de una vigilancia cuando vamos a unos lugares, no pegada a nosotros, sino en general una vigilancia del lugar; entonces, nos va a enviar una propuesta”, indicó.