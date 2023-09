Agresores de Ernesto Calderón no pudieron salir del país: FGE

El Fiscal General del estado, Gilberto Higuera Bernal, informó que los cinco imputados que aún se encuentran prófugos por la agresión a Ernesto Calderón no lograron salir del país y agentes ministeriales los buscan en otros estados del país.

En rueda de prensa, Higuera Bernal, señaló que este jueves estaban haciendo labores para la localización de los imputados que aún no han sido capturados; sin embargo, no abundó en detalles de la investigación para no entorpecer las investigaciones:

“Lo único que les puedo decir es que no pudieron salir del país y los buscamos en el territorio nacional”

Respecto a la detención de los gemelos Francisco Rodolfo N. y Luis Alberto N. confirmó que quedaron vinculados a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Señaló que se mantendrán atentos al proceso penal si en algún momento llegará a darse un proceso de mediación:

“Nosotros como Fiscalía estaremos atentos, a que, en todo caso, se cumpla con lo que dice la ley, esto es, la Constitución Federal y el Código de Procedimientos Penales, así como el Código Penal del estado, nosotros estaremos atentos a que se acaten estas normas y por supuesto que si la ley lo permitiera y las partes estuvieran de acuerdo nosotros analizaremos y emitiremos nuestra posición en su momento”.

La madrugada del 10 de septiembre, de acuerdo con el proceso penal en donde los dos detenidos, los siete agresores salieron de un bar y al pasar por la zona de la Estrella de Puebla, uno de ellos aventó una cerveza a Ernesto Calderón quien estaba acompañado de Susana y Maximiliano y les gritó la palabra “nacos”.

Al reclamarles la acción los siete comenzaron las agresiones que llevaron a que Ernesto Calderón resultara con lesiones que lo ponen en riesgo de perder un ojo.