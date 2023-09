José Mourinho llegará a México con “El mejor equipo”

El reconocido director técnico de fútbol, múltiple campeón de Champions League y con pasado en el Real Madrid, José Mourinho, reveló a través de un mensaje que llegará al futbol mexicano, uniéndose al que mencionó como “El mejor equipo”.

Este martes 26 de septiembre, a través de su cuenta de Instagram, el portugués José Mourinho sorprendió con un video de tan solo unos cuantos segundos, pero que ha encendido la curiosidad de los aficionados al fútbol en México.

En ese video, que solo llevaba signos de interrogación por título, el estratega europeo aparecía comentando lo siguiente: “Hola, soy José Mourinho. Solo te voy a decir una cosa, me acaba de contratar el mejor equipo de México”.

De momento se desconoce de qué se trata este metraje compartido por Mourinho; si es que es un adelanto de que se estará uniendo a la filas de un club mexicano, si es que tendrá alguna colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la selección, o si simplemente se trata de una campaña publicitaria con alguna marca relacionada al balompié nacional.

En cuanto a Mourinho, hay que señalar que, a lo largo de su carrera, se ha convertido en uno de los entrenadores más populares del fútbol mundial, dirigió a escuadras de la talla del Porto, el Chelsea, el Inter de Milán, el Real Madrid, el Manchester United, el Tottenham Hotspur y, actualmente, a la Roma.

Asimismo, en cuanto a sus logros, cuenta con un listado de 26 títulos desde los banquillos. Entre ellos, además de campeonatos de liga en Portugal, Inglaterra, Italia y España, se destacan 2 Champions League, una con el Porto 2004 y otra con el Inter en 2010; 2 Europa League, una con el Porto en 2003 y otra con el Manchester en 2017; y 1 Conference League obtenida con la Roma en 2022, es así como es el único entrenador que ha conquistado los tres títulos continentales de clubes europeos.

