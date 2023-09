A nueve años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y en medio de rispideces por parte del Ejecutivo federal y los padres de los estudiantes, se llevó a cabo una manifestación masiva en la Ciudad México para exigir justicia.

Desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, la marcha inicio alrededor de las 5:30 de la tarde. Un amplio contingente acompañó a los padres, desde colectivos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma de México (UAM) además de organizaciones sociales como los pobladores de Atenco, o las Normalistas de Teteles, de Chiapas y más. Todos con mensajes que “ni perdón, ni olvido”, “nos faltan 43”, “no son sólo 43”, algunos realizaron pintas como “fue un crimen de estado”, “+43″.

Por avenida Reforma, la única parada fue en el “Antimonumento +43” dónde develaron una placa como parte de los actos de protesta: “En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos-desaparecidos; 3 más fueron asesinados y uno herido de gravedad. Es un crimen de Estado ejecutado por policías y Ejército en complicidad con el crimen organizado. Los 43 se suman a los miles de víctimas de desaparición forzada en México, de ahí el +”.

El Antimonumento +43 fue instalado por las familias de los normalistas y organizaciones solidarias el 26 de abril de 2015, “y fue el primero en ser colocado inaugurando una ruta por la memoria exigente de verdad y justicia, por la presentación con vida de lxs desaparecidxs y por el castigo a los responsables”. Y finaliza “Los informes del GIEI confirman la participación del ejército, pero este se niega a colaborar para llegar a la verdad y fincar responsabilidades a los culpables”.

Realizaron el pase de lista correspondiente, en su rostro se podía ver el cansancio, la decepción, el coraje. La multitud coreaba a cada nombre de los estudiantes “Presentación con vida”, porque en efecto, la exigencia es que aparezcan con vida. Partieron rumbo a la plaza de armas.

Alrededor de las 7:30 de la noche arribaron al zócalo. El silencio de la noche ambientaba, algunos golpes a las vallas metálicas que rodeaban Palacio Nacional logran adornar. Los padres tomaron la palabra.

Vidulfo Rosales, abogado que acompaña a los 43, expresó en frente de Palacio Nacional que la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos se encuentra en un momento difícil-critico; y añadió “queremos rechazar de manera tajante la narrativa de hechos presenta por el gobierno (…) no se sustenta en prueba alguna, además incorpora elementos y datos de la mal llamada ‘verdad histórica’ que fue cuestionada y hecha pedazos por organismo internacionales como la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos)”.

“Nos sorprende que retomen elementos de esa mal llamada verdad, tales como que estudiantes estaban coludidos con el crimen organizado. ¡No estamos exagerando, compañeros! (alza la voz) no podemos aceptar. Porqué hasta este momento no existe ningún informe objetivo que corrobore la colusión del crimen organizado y los estudiantes. Por eso no aceptamos la narrativa (…) además de que reduce el espectro de responsabilidad al ámbito municipal, dejando incólume a las autoridades federales y, principalmente, a miembros del ejército mexicano”. finalizó.

Por su parte, don Mario González, padre de uno de los 43 manifestó que habían depositado su esperanza en este gobierno (el de AMLO) y que con la firma del decreto se podía saber del paradero de los jóvenes, además de la participación de Cresencio Sandoval se les iba a dar respuesta a lo que tanto han anhelado: saber qué paso el 26 de septiembre.

Hilda Hernández, madre de uno de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, puntualizó que “en este camino hemos visto muchas irregularidades y mentiras. Pensábamos que teníamos una luz de esperanza, pero no fue así. Este gobierno trata de darnos una segunda Verdad Histórica en la que no estamos de acuerdo”.