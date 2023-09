La ex alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco señaló que si no es elegida como candidata de Morena participará en donde el partido y el pueblo le diga, pues no tiene un plan “B” o “C”.

En conferencia de prensa, Rivera Vivanco dejó en claro que ella no está buscando un cargo, y será respetuosa de lo que marca su partido, insistiendo ser ella el mejor perfil con experiencia para ser la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

Asimismo, consideró que todos aquellos que participen en el proceso deben de separarse del cargo por ética y no por obligación. «El que a dos amos sirve, con uno queda mal», lo anterior luego que el senador Alejandro Armenta y el diputado federal, Ignacio Mier, no han pedido licencia a sus cargos respectivamente.

Rivera Vivanco confió que ninguno de los aspirantes haga berrinche y cierren filas, tanto si ella es quien gana u otro perfil.

Respecto al registro de otras mujeres por la candidatura de Morena, consideró que será el pueblo quien juzgue el trabajo de cada una de las aspirantes, tras el registro de Olivia Salomón, Lizbeth Sánchez y Rosario Orozco al proceso interno de Morena.

Aseveró ser puntera, e incluso en aquellas encuestas que están «maiceadas» como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, está a la cabeza en identidad con el partido.

«Probablemente en conocimiento ahí me la voy jugando, pero compito contra compañeros que llevan 30 años en la política. Nadie sobra y todos sumamos», dijo al asegurar que se puede contender sin espectaculares.

Por último, abundó que ha visitado ya los 217 municipios, e incluso va por su segunda vuelta y en el diagnóstico que lleva y que es de reconocer que la transformación no llegó a Puebla con Barbosa.