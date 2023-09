El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el documento que envió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, en el que explica la integración del informe de Sedena y que se les entregará las aportaciones del Gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, detalló que los padres no quisieron recibir esa información pues «todo parece estar enfocado a culpar al ejército de que no ha dado información» dijo, «cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos”, apuntó.

Reiteró que la Secretaría de la Defensa Nacional ha entregado toda la información con la que se cuenta: “no es culpar por culpar, No es nada más fue el Estado y fue el ejército. No, vamos a conocer la verdad de lo que sucedió”.

También expresó su extrañamiento de que no aceptaran el informe “me llamó la atención, porque no la aceptaron, si o estamos cerrando el caso, no es un carpetazo, es un expediente abierto tenemos el compromiso de avanzar hasta conocer la verdad (…) la verdad siempre se abre paso, llega hasta el último rincón. No se puede tapar el sol con un dedo”.

-Publicidad-

Adelantó que, aunque los padres no quisieran recibir la información, su gobierno va hacer público todo lo concerniente al caso: el último informe de las investigaciones; la transcripción de las grabaciones que envió el gobierno de Estados Unidos relacionadas con el caso; la carta que les remitió y la relatoría de hechos.

Nuevo informe… ¿Nueva “Verdad Histórica”?

El presidente López Obrador dijo que discrepaba de las declaraciones del abogado Vidulfo Rosales, quién dijo que el nuevo informe se acercaba a la “Verdad Histórica” promovida por Murillo Karam. Agregó que en el pasado se cometió el error de ocultar la verdad y desaparecer pruebas y de implantar e imponer lo que se llamó Pacto de Silencio.

Sobre los cuestionamientos de los padres de la comunicación que hace referencia al posible paradero de 17 normalistas dijo: “Cuento la historia del documento: Estábamos en una reunión con los padres y con su desesperación que es entendible por la desaparición de sus hijos y también por mala información de abogados y asesores empezaron a mencionar que el ejército no estaba dando información. Lo mismo que el ejército no estaba cooperando y también se suele decir Usted da la orden, pero no le hacen caso. Y yo no permito eso. No es que usted si tiene voluntad, pero no le están haciendo caso. Yo estoy ordenando las cosas y me hacen caso”.

- Publicidad -

“Ahí está el documento y entonces me lo entrego a mí el general secretario. Entonces para que no quedara ninguna duda se lo entregue a los padres. Dio hasta cierta molestia entre abogados, porque es muy fuerte la transcripción. Ahora, lo que quieren es la grabación y resulta que el documento aparece en los archivos, pero no hay grabaciones (…) Se está buscando”, finalizó.

El presidente recalcó que su gobierno no aceptará que quieran manipular estos lamentables hechos, “aunque sea el abogado el GIEI o el Centro Pro, cualquier organismo, por encima de todo debe estar la verdad”.