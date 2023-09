Periodista acusa hostigamiento de notario Raúl Name Neme; pide apoyo a AMLO.

La periodista Nancy Rodríguez del medio Oro Sólido de Coahuila pidió el apoyo del presidente de México por el hostigamiento del notario Raúl Name Neme de EdoMéx, quien la demandó por acusar el actuar de los abogados en el despojo a personas adultas mayores.

Esto luego de que la reportera expuso en la mañanera encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que le ha dado continuidad a la actuación de los notarios, barra de abogados y códigos de ética sobre el despojo que han implementado contra las pertenencias de las personas adultas mayores.

Denunció el caso particular de la alcaldía Nezahualcóyotl, donde dijo que no hay control con las escrituras, pues en el caso de Don Arturo Ochoa después de 45 años de muerto obtuvieron escrituras falsas y no hay registro de los abogados que lo hicieron.

Como resultados de las investigaciones de Nancy Rodríguez, ha recibido intimidaciones y demandas del notario Raúl Name Neme, quien la ha demandado en franca intención de callarla, por lo que pidió al mandatario federal que la apoye y no sea silenciada, a lo cual el presidente aceptó brindarle su respaldo.

Crisis de Coahuila

Por otra parte, la periodista expuso que hay una crisis en una mina de la unidad Hércules de Coahuila, donde a más de mil mineros a quienes les adeudan más de 27 meses de pago y fondos de ahorro.

El presidente señaló que le propuso al dueño de los Altos Hornos de México, Alonso Ancira, que dejara la empresa para una nueva compañía acerera, además de ayudarle con la deuda que tiene con el gobierno, una reestructuración, una versión inicial, recontratación de trabajadores y pago a proveedores.

“Ojalá este hombre recapacite por el bien de los trabajadores y por el bien de Monclova y toda esta región carbonífera que depende mucho de Altos Hornos de México”, refirió.