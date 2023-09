Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora en defensa de los comités de la Cuarta Transformación, afirmó que integrar a personas de otros partidos a su proyecto no va contra los principios de Morena, pues lo que se busca es fortalecer al movimiento; el líder del partido, Mario Delgado Carrillo, respaldó a la virtual candidata.

Así lo señaló en un evento con simpatizantes de Oaxaca este domingo, donde recibió el bastón de mando de pueblos originarios y firmó el Acuerdo de Unidad para la Transformación, además de iniciar tareas de organización de cara a las elecciones de 2024 en las cuales buscará la presidencia de la República.

Ante decenas de personas, entre las que se encontraron miembros de Morena, el PT y el Partido Verde, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México recordó que anteriormente “abrimos el movimiento cuando había que abrirlo, pero eso no significa traicionar nuestros principios”, al tiempo de afirmar que ella no miente, no roba y no traicionará a la ciudadanía.

Y es que, en dicho evento, participaron exmilitantes priistas, como Eviel Pérez Magaña y Mariana Benítez Tiburcio, quienes recibieron abucheos por parte de los asistentes; sin embargo, la morenista destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador también convocó a personas de otros movimientos, pues lo que se trata es unir a todos a la transformación del país.

Sin marcha atrás en México

Asimismo, destacó que no debe haber “marcha atrás” en la transformación del país y que no regresen los partidos de oposición y se comprometió a defender los programas sociales implementados por el actual gobierno, además de que uno de sus principales propósitos es conseguir la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, así como las presidencias municipales y gubernaturas que estarán en juego en 2024.

“¿Para qué queremos que continúe la Cuarta Transformación? Para que haya acceso a la vivienda, para seguir apoyando ‘Sembrando Vida’ y los caminos artesanales, en los caminos de Oaxaca, para seguir apoyando al campo, para seguir erradicando la corrupción de cada rincón del país, para que el pueblo de México tenga derechos para seguir reforzando la soberanía nacional y la independencia de nuestro país y ¿para qué queremos que continúe la Cuarta Transformación? Para que nunca más regresen el PRI y el PAN a los gobiernos, y que continúen gobiernos del pueblo y para el pueblo”, comentó.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Delgado Carrillo, afirmó que la unidad es la gran fortaleza del partido y reconoció en Sheinbaum Pardo la apertura de sumar al proyecto a personas de buena voluntad que coinciden con el proyecto de la 4T, “la unidad es la gran fuerza de este movimiento porque el pueblo unido jamás será vencido y si todo el pueblo quiere que siga esta transformación, nada ni nadie nos puede detener”.

En ese sentido, respaldó la decisión de la virtual candidata a integrar a miembros de otros partidos políticos, pues la Cuarta Transformación debe estar fortalecida.

“Quiero reconocer la visión que tiene Claudia Sheinbaum, no son suficientes los que ya estamos de acuerdo en este movimiento, tenemos que salir a buscar a más personas que están de acuerdo con que no regrese la corrupción pero que no participan en el movimiento porque Morena es un instrumento de lucha para el pueblo de México”.