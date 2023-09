Esto se sabe del secuestro de la alcaldesa de Cotija, Michoacán

Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, en Michoacán, fue privada de su libertad en Zapopan, Jalisco, y hasta el momento se desconoce su paradero, confirmó la Fiscalía de ese estado; en abril la edil recibió amenazas, presuntamente, del crimen organizado.

De acuerdo con la información oficial, Sánchez Figueroa fue secuestrada minutos antes de las 7 de la tarde del pasado sábado 23 de septiembre, cuando salía de una plaza comercial en Jalisco en compañía de dos mujeres que serían sus familiares y abordó un vehículo de alquiler, luego de ser interceptada por sujetos armados.

Por los hechos, la Fiscalía de Jalisco desplegó un operativo para tratar de dar con su paradero, pero hasta el momento no hay incididos de su paradero. Entre las versiones que circulan, está la que señala como responsable de la desaparición al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero las autoridades no han confirmado dicha información.

La sospecha de que el crimen organizado estaría detrás de la desaparición surgió luego de que se dio a conocer que en abril de este año Sánchez Figueroa recibió una amenaza de integrantes de este grupo criminal con la intención de quitar al director de Seguridad para poner a otro “que estuviera a sus servicios”. Posteriormente, la alcaldesa se retiró unos días de su cargo por motivos de salud y regresó alrededor de 20 días después.

Tras los hechos, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exigió al gobierno de México localizar a la alcaldesa a la brevedad y con vida, a lo cual se sumó el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien criticó el tema de seguridad en México al afirmar que los hechos delictivos van en aumento.