Al menos 40 elementos de seguridad y tránsito municipal han sido dados de baja por irregularidades y actos de corrupción en el ayuntamiento de San Martín Texmelucan, además de que hay 15 expedientes abiertos actualmente que están en revisión por las mismas causas.

Así lo señaló, en entrevista, la presidenta municipal, Norma Layon Aarun, quien rechazó que se haya tratado de “un show” el haberse disfrazado el pasado fin de semana para “cachar” a los elementos pidiendo dinero a los automovilistas para no infraccionarlos, pues sostuvo que había recibido quejas de esta situación.

La edil emanada de Morena afirmó que mantienen las estrategias para combatir la corrupción, por lo que afirmó que efectivos de tránsito que descubrió extorsionando a automovilistas fueron separados del cargo y están a disposición de las autoridades.

Aseveró que esas medidas se están aplicando desde la primera administración municipal que encabezó, toda vez que se reeligió, por lo que mantiene la capacitación y reforzamiento de los elementos de tal forma que al ser detectados por actos de corrupción son reemplazados.

Pese a esto, reconoció que no ha logrado generar la confianza de la ciudadanía en las instituciones para que presenten la denuncia formal, ya que solo utilizan las redes sociales y mensajes de WhatsApp para señalar las irregulares y eso fue lo que motivo a pasar de incógnito para detectar a «los malos elementos».

Por ello, minimizó las críticas por disfrazarse que la tacharon de una estrategia política ante sus aspiraciones a la gubernatura de Puebla, ya que, aseguró, su desempeño en la administración municipal fue eficiente y calificado por la ciudadanía, pues la reelección dio muestra de ello.

«Yo me debo a los ciudadanos no a los críticos políticos, tenemos que partir de ahí yo quiero dejar un San Martín sin corrupción, limpio como lo estamos haciendo y en 5 años hemos hecho muchas cosas. Soy la única presidenta reelecta del Estado de Morena y eso es porque la gente quiso», presumió.

Analiza licencia para participar en proceso interno

En ese tenor, Layón Aarun dijo que analiza solicitar licencia al cargo para participar en la convocatoria interna de Morena y contender por la candidatura a la gubernatura, pues formalizará su inscripción conforme a las fechas establecidas de la convocatoria para encabezar la coordinación estatal del Comité de la Defensa de la Cuarta Transformación.

«Todavía no tomo la decisión, si voy a presentar, si me voy a inscribir, pero de solicitar licencia todavía no tomo la decisión, será más adelante», declaró al tiempo de afirmar que mantiene firme sus aspiraciones a Casa Puebla, sin embargo, descartó contar con un plan B en caso que no quede como candidata.