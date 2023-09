Rafa Nadal: “Me gustaría ser presidente del Real Madrid”

El histórico tenista español, Rafael Nadal, habló sobre su futuro una vez se retire del deporte blanco, asegurando que, si fuera posible, a él le gustaría convertirse en el nuevo presidente del equipo de fútbol de sus amores, el Real Madrid.

Rafa Nadal, tenista de 37 años, ganador de 22 torneos Grand Slam y de 2 medallas de oro olímpicas, ha dejado entrever a lo largo de este 2023 que el final de su carrera está cerca. Es así que, en una entrevista con el medio “Movistar +” habló un poco de lo que le gustaría dedicarse una vez concluya su etapa como tenista.

A pesar de llegar justo de preparación y ser difícil, tengo muchas ganas de jugar y jugar en casa ya que las oportunidades son pocas.

A lo largo de la plática que tuvo con el medio, Nadal, no descartó el mantenerse relacionado al deporte, incluso si no es el tenis. Y es que el mallorquín comentó que no vería mal adentrarse en otra de sus pasiones, el fútbol, más aún si es como presidente del Real Madrid, institución de la cual se ha declarado fan en el pasado.

“¿Si quiero ser presidente del Real Madrid? No lo sé. Prometo que no es un sueño, pero creo que sí me gustaría. Pero hay muchas cosas. A día de hoy tenemos el mejor presidente posible (Florentino Pérez). Después, lo que pueda pensar hoy puede no ser lo que pueda pensar mañana, y después que la vida da muchas vueltas. Además uno tiene que saber si está capacitado para hacer según qué tipo de cosas”, expresó el ibérico.

Sin embargo, fue claro y señaló que solo sería un gusto y no un objetivo. Del mismo modo, se dijo consciente de que para ser presidente de un club es necesario una preparación y estar dispuesto a lo que el puesto exige, algo con lo que hoy por hoy no cumpliría.

“Soy realista conmigo mismo, sé mis limitaciones y en eso no sé si sería capaz o no, el tiempo dirá. Florentino nunca me lo ha preguntado, creo que vosotros os montáis películas. No creo que cumpla los requisitos para presentarme, soy socio de honor pero hasta ahí”, concluyó sobre el tema.

“Mbappé no tiene la obligación de venir al Madrid”

Finalmente, Nadal abordó el asunto de Kylian Mbappé, quien a lo largo de los últimos años se ha convertido en el fichaje esperado por una gran parte de la comunidad madridista. Y es que como aficionado “merengue”, indicó que, más allá de toda la polémica que se ha generado debido a los fallidos intentos del Real Madrid de hacerse de sus servicios, no tiene resentimiento alguno con el futbolista y que, por el contrario, celebraría la llegada del francés, en caso de que se dé.

“Estoy esperando a Mbappé con los brazos abiertos, no tengo ningún problema con él, lo contrario. Feliz de que viniera. Claro que me gusta, solo faltaría. ¿A quién no le gusta?. No le guardo rencor por no haber venido todavía”, comentó el tenista.

También, el tenista le recordó a la afición del Real Madrid que ningún jugador tiene la obligación de firmar con el equipo y que, por ello, no se debería guardarle rencor. De la misma forma, señaló que si Mbappé algún día ficha con el cuadro español, habría que reconocerle por dejar a un lado los salarios millonarios del París Saint-Germain (PSG).

«El Madrid es el Madrid y es más grande que cualquier jugador, pero Mbappé no tiene la obligación de venir al Madrid cuando los aficionados queremos que venga. Si tiene que venir, lo sabrá él primero y después los que lo tengan que saber. Veremos qué ocurre. Y si viene, rencor ninguno, todo lo contrario. Agradecimiento porque seguro que venga cuando venga, si viene, lo hará habiendo renunciado a mucho dinero», añadió el español.

