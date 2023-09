Por primera vez en 20 años, la Champions sin Messi y Ronaldo

El argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, considerados como dos de los más grandes futbolistas de la historia reciente del deporte, por primera vez desde hace 20 años, se estarán perdiendo de la disputa de la Champions League.

El máximo torneo de clubes de Europa, la Champions League, dio inicio este martes 19 de septiembre a su temporada 2023-24, celebrando los primeros encuentros de la jornada 1 de la fase de grupos.

Sin embargo, en esta ocasión, el torneo ha destacado por sus ausencias. Esto, debido a que por primera ocasión desde la campaña 2002-03, ni Cristiano Ronaldo y ni Leo Messi estarán compitiendo por llevarse la copa

Y es que mientras el lusitano de 38 años, a inicios de año, tras deslindarse del Manchester United de Inglaterra se unió al Al-Nassr de Arabia Saudita; el sudamericano de 36, luego de que concluyó su contrato con el París Saint-Germain (PSG) de Francia, partió en este verano rumbo a Estados Unidos para integrarse al Inter de Miami.

