Hay condiciones para todos en Morena: Armenta; licencia ya está lista  

A unas horas de que se emita la convocatoria de Morena para el proceso interno en Puebla, el senador y aspirante Alejandro Armenta Mier, afirmó que hay condiciones iguales para todos; confirmó que solicitará licencia al conocer los detalles de la misma.

En su habitual rueda de prensa, el también presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, comentó que es necesario que se tenga publicado el documento, pero no hay ventaja para alguien, pues todos tienen la misma condición para competir.

“Sí, se han generado en estas condiciones de igual, en estas encuestas cruzas, espejo, con una selección de encuestadoras elegidas por los que aspiraron a la coordinación nacional, el resultado fue la inclusión de los cuadros que acompañaron y estoy convencido que va haber claridad y transparencia”, expresó.

Refirió que para quien cree que no se tiene piso parejo es porque “no ha caminado” en la Sierra y solo se la pasan en la zona de Angelópolis, pues él ha hecho lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, que es recorrer las calles y tener cercanía con la gente.

Esto, igual porque Julio Miguel Huerta Gómez, extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue promotor de Claudia Sheinbaum Pardo en el estado, lo que consideran que le podría dar ventaja en el proceso interno, sin embargo, la propia exmandataria capitalina lo ha rechazado.

Dijo que aún valora en qué momento lo hará, pues es un tema de “mucha seriedad y congruencia”, así como de mandar un mensaje contundente a los poblanos de que él está convencido que la gente ya decidió de quien será el perfil para la candidatura, al remarcar que la mayoría de las encuestas lo ponen como puntero.

Afirmó que si deja su escaño en el Senado de la Republica, no es porque quiera promoverse aún más, ya que toda por su vida ha caminado «tengo 34 años de recorrer el estado de Puebla, así que no es para implementar un programa intenso de posicionamiento”, pero encabezar la Coordinación Estatal de los Comités de la Transformación es un tema serio.

Puebla ya decidió, afirma

“Sí me voy a separar el cargo, yo estoy convencido que Puebla ya decidió, pero no me confió y hay que seguir trabajando a marchas forzadas, para mí es muy importante decir que sí voy a pedir licencia, solo que veremos la convocatoria para definir tiempos y plazos”, expresó.

Armenta Mier descartó que su decisión tenga alguna doble intención de generar entre el resto de los aspirantes un clima de “tensión” por dejar el cargo que actualmente tienen, mientras que otros opten por mantenerse en las carteras que actualmente ocupan.

Van 3 hombres y 3 mujeres a contienda por Morena

Esto luego de que, por la mañana, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que serán tres hombres y tres mujeres las que se medirán en la encuesta interna, aunque no precisó si habrá algún espacio para el PT y el Partido Verde en caso de que vayan en coalición.

Además de que, en días pasados, la secretaria general, Citlalli Hernández Mora, comentó que no sería necesario que se separen de sus cargos, esto sobre todo para Armenta Mier y el diputado federal, Ignacio Mier Velazco, ya que, a diferencia de otros aspirantes, tienen que solicitar licencia ante las respectivas cámaras y que les sea aprobada.