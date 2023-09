Ética, naturaleza y sociedades; primer grado 

Los nuevos libros de texto gratuito estarían cortados por la misma tijera; no obstante, valdría la pena que quienes no estarían frente a grupo, incluidas madres y padres de familia, dominaran la nueva jerga académica que caracterizaría a la Nueva Escuela Mexicana. En lo sucesivo, las asignaturas recibirían la denominación de Campos formativos (Lenguajes; Saberes y pensamiento científico; De lo humano y lo comunitario y Ética, naturaleza y sociedades), integrados por 7 Ejes articuladores (inclusión; pensamiento crítico; interculturalidad crítica; igualdad de género; vida saludable; apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y Artes y experiencias estéticas) y que estarían representados por íconos impresos al margen y al inicio de cada tema, correspondiendo la parte superior a los CF y la inferior a cada EA.

A la “pluralidad de saberes y conocimientos que permiten acercarse a la realidad que se pretende estudiar” (www.docentesaldia.com) se le conocería como Campo Formativo (CF) y se definiría la vinculación del conocimiento “con hechos concretos de la realidad mediante problematizaciones o temas generales de estudio”, como Ejes Articuladores (EA). Relación que tendría un símil con las categorías Modo de producción y Formación social específica; tan propias de las ciencias sociales. Lo abstracto frente a lo concreto.

El libro Nuestros saberes de primer grado, abordaría en la página 22-25 un tema referente a las Autoridades, parte integrante del CF, ética, naturaleza y sociedades del libro que se citaría al inicio del parágrafo. Sin definirlas, normalizaría su existencia como las encargadas de “hacer cumplir las reglas y los acuerdos de manera que se garantice una convivencia armónica”; explicaría las características y señalaría que “por tal motivo importante que se reconozca a las diferentes autoridades, así como sus funciones y obligaciones”.

Mencionaría entre ellas a las de casa, a las escolares y, particularmente, “al maestro” en el salón de clases, lo mismo que a otras autoridades administrativas evidenciadas en redes sociales al abusar del ejercicio legítimo de la fuerza; si bien como colofón mencionaría “que los seres humanos tienen libertades, pero [que] éstas no están por encima de las reglas y los acuerdos”. En media cuartilla (pág. 75) trataría de imbuir “Respeto y colaboración en la expresión de mensajes”, destacando que el uso inadecuado de ellos podría “lastimar o herir” a las personas y que sería, al margen de texto, la antesala de diferentes tipos de violencia incluida la cibernética. 10 páginas adelante (pág. 85-87) metido en temas de lenguaje, inducirían a las y los menores al conocimiento de la existencia de “Obras de arte con temática en contra de la injusticia”, enseñándoles que no todo es color de rosa y destacando que existirían obras con las que “alguien” buscaría sensibilizar a la niñez en contra de la injusticia, como si quienes son hijos de trabajadores fuera de gobierno, no lo percibieran de manera cotidiana y no fuesen blanco de la delincuencia que cometerían entre otras y otros, muchas y muchos “primeros respondientes”.

En la página 92 el tema Formas distintas de expresar emociones, introduciría a las y los menores a dominar sus emociones de tal suerte “que se favorezca una mejor convivencia pacífica y se eviten conflictos que podrían lastimar a otros”. El libro nuestros saberes incluiría una embarradita de otros conocimientos al mostrar algunos principios de funcionamiento del sistema braille; lenguaje etiquetado como incluyente. El tema Eres parte de la naturaleza e interactúas con ella, portaría los íconos del CF Ética, naturaleza y sociedades lo mismo que el de EA Vida saludable, y haría notar la “repercusión” de las actividades humanas en la transformación del entorno. Llamaría a “tomar conciencia de la necesidad de cuidar y preservar el planeta en beneficio de todos” lo mismo que a “cultivar los propios alimentos”. Tras evidenciar lo que significaría el consumo del agua por habitante, recomendaría para su ahorro, cerrar las llaves cuando no se usa el agua; bañarse con regadera en menos de cinco minutos o, en su caso, cerrar la llave al enjabonarse. Otras medidas al respecto serían evitar las fugas de agua en casa y reportarlas a las autoridades “cuando se detectan en espacios públicos”. Asimismo, se les instaría a separar la basura, reciclar los desechos y cuidar la energía eléctrica.

Dejaría de lado los temas “Los conflictos y la Resolución de conflictos”, a los que incluiría en el Componente de lo Humano a lo comunitario, si bien incluiría en el componente que ocuparía el espacio de esta carta Gracia, a los temas La localidad y la Naturaleza (págs. 134-136); partiría de la definición y pronto haría notar las especificidades, lo mismo la capacidad que tendría el ser humano para “transformarlas”. Comunidades que en múltiples ocasiones adquirirían la categoría de Patrimonio cultural y explicaría su significado. El tema. La responsabilidad en la toma de decisiones formaría parte de la CF Ética, naturaleza y sociedad y de los EA Pensamiento crítico y vida saludable y vendría acompañado por el tema Responsabilidad y cuidado. Daría paso al tema las áreas rurales y urbanas y explicaría las diferencias. Marginalmente mencionaría la migración campo-ciudad sin señalar que 8 de cada 10 mexicanos se concentran en las ciudades; no obstante, mencionaría qué se entendería por actividades, sectores económicos y sus efectos.

De manera coincidente a la blusa que mal utilizaría la presidenta del PAN en el Estado de Puebla, abordaría y en primer grado (pág. 190) el tema Símbolos patrios, y mencionaría la existencia de una ley que prohibiría su modificación; destacaría al himno nacional y de manera breve, haría referencia a varios héroes. Cerraría este bloque con dos temas vinculados entre sí: El cambio y los roles y estereotipos de género. Después de definir qué se entendería por cambio, lo haría notar y resaltaría “los cambios de la naturaleza”, incluidos los provocados por el hombre. Cerraría abordando con los temas Roles y estereotipos de género y equidad de género; explicitándolos de manera clara y concisa: “A pesar de que entre hombres y mujeres hay diferencias físicas y biológicas evidentes, en sus acciones, formas de pensar, actuar, trabajar, etcétera, no existe nada que demuestre que unos u otros no puedan ser o hacer determinadas actividades, pensar de una forma o comportarse de cierta manera”, ejercicio vinculado con los derechos humanos de todas las niñas y los niños.

La lectura pormenorizada permitiría Gracia, entender si las críticas a los libros de texto tendrían o no, razón. Y aunque el tema sería importante, tendría que combinarse con otros del entorno educativo nacional. Sin embargo, destacaría la ausencia de los libros texto de secundaria, nivel en el que la Conaliteg ni picha, ni cacha ni deja batear, cuestión que se muchas maestras y maestros de escuelas públicas, solventarían con la compra de libros de texto ofertados por el sector privado Gracia.

