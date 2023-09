De ganar la elección presidencial en 2024, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata de Morena, tendrá que imprimir su estilo de gobernar, aunque bajo los principios de la cuarta transformación, mismos que tendrán que ser la base de las políticas de su administración.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, Samuel Tovar Ruíz, investigados jubilado de Ciencias Políticas de la BUAP, quien agregó ya se dio la primera fase para la exmandataria capitalina, que fue ganar en el proceso interno del partido, por lo que ahora solo falta que lo ratifique.

Esto, en alusión a que en el proceso electoral del siguiente año habrá otros contendientes para la Presidencia de México, como es la abandera del Frente Amplio Por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, que será la candidata de la oposición.

Dijo que todo sexenio tiene que ser diferente, aunque al formar parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tendrá que ser continuidad de la 4T, pero con cambios, para lo cual “tiene experiencia y capacidad”, ya que sabe cuáles son las necesidades que se tienen.

“La doctora Claudia Sheinbaum va imprimir su nuevo estilo de gobernar este país, aunque tendrá que ser con los principios básicos de la 4T, de no robar, no mentir y no traicionar, el combate a la corrupción y la impunidad y que deben estar detrás de las políticas de su administración”, expresó.

Refirió que deberá de tener una etapa de consolidación de su gobierno, como en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le tocó enfrentar la pandemia del Covid-19, pero que pudo salir a flote y garantizar una recuperación económica.

Deberá afianzar su administración

“Tendrá como reto afianzar su administración, no dudo no dudo que va ser exitosa, porque tiene talento y es científica y rara vez hemos tenido alguien así al frente de la política, entonces tiene conocimiento de causa a nivel nacional y está actuando en consecuencia, es una mujer responsable y está aprendiendo de todo esto”, remarcó.

De igual forma, Tovar Ruíz consideró que Sheinbaum Pardo, ya al frente del Poder Ejecutivo federal debe lograr una organización cada vez más fuerte y una unidad nacional, no solo al interior de Morena o la cuarta transformación, sino con todos los sectores, lo cual prevé que consiga.

Afirmó que tiene la experiencia para convertir a la 4T en una nueva versión de más holgura y profundidad, para continuar con la política de López Obrador de hacer un país mejor y en el que gente viva más feliz, siendo uno de los retos más importantes que deberá afrontar.