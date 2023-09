Para la expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, los aspirantes a la candidatura de Morena para la gubernatura de Puebla deberán respetar el resultado y cerrar filas con quien resulte vencedor.

Agregó que “los berrinchudos y los caprichosos no caben en ningún lado», lo anterior en relación a la actitud de Marcelo Ebrard, al no ser elegido, tomó dicho comportamiento.

«Es desafortunada la actitud que tomó el compañero Marcelo, ya nos dimos cuenta de algo, los berrinchudos, los caprichosos no caben en ningún lado, y no le caen bien a nadie. Por el bien de nuestro país y estado hay que sabernos conducir, entrar a la contienda y hacer un juego limpio».

En conferencia de prensa, Rivera Vivanco insistió que es momento de demostrar capacidad y madurez política al proyecto colectivo de nación de Puebla.

A pregunta expresa sobre la balanza de Olga Lucía Romero Garci-Crespo, dirigente estatal de Morena hacía Julio Huerta, toda vez que estuvo en un evento organizado por el ex titular de la Segob, Rivera Vivanco dijo desconocer el tema, no obstante expuso que esta debe ser plural.

«El llamado respetuoso a la presidenta es que haga pública, y sume voluntades que de certeza», dijo ante versiones de reuniones que convocó Garci-Crespo.

Respecto a la convocatoria que este día en la noche saldrá de Morena para la candidatura de Puebla, la ex alcaldesa aseguró que ella estará entre los tres perfiles que se deben elegir, al ser el más adecuado y fundador del partido.

➡ #Imperdible Durante la reunión con el gobernador Sergio Salomón Céspedes, Claudia Rivera le entregó propuestas en materia de equidad de género y medio ambientehttps://t.co/zLygFuOIhI — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) May 24, 2023

«Tengo la responsabilidad como parte del relevo generacional de asumir con mucho honor también participar en cada una de las etapas. Estaré siendo medida», apuntó.

En tanto a lo transcendido que en la convocatoria no se obligará renunciar, Rivera Vivanco no se ve en desventaja, pues dijo que ella está recorriendo en completa libertad el estado, y además da certeza a la ciudadanía que no está haciendo uso de recurso público para ello.

DHC