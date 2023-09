A horas de que se emita la convocatoria de Morena para la candidatura en Puebla y otros ocho estados, el partido debe abrirse a todos los sectores, señaló el diputado Ignacio Mier Velazco, quien agregó que esperará lo que establezca el documento para ver si solicita licencia.

En su habitual rueda de prensa dominical, el aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, confió en que será un “buen proceso” al que también se van a sumar sus aliados como son los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

En ese tenor, manifestó que Morena se tiene que abrir a todos los sectores y segmentos de la población, ya sea el público, privado y social, sin importar si son militantes de otros institutos políticos, pues es un movimiento congruente en el que todos son bienvenidos e incluso está aprobado así por el Consejo Nacional.

Dijo que todos tienen la intención de participar por la coordinación, por lo que previó que será un mes, a partir del lunes 25 de septiembre y hasta finales de octubre que “se tenga mucho trabajo” de movilización y contacto con los simpatizantes y militantes del obradorismo.

Al referir que tiene interés por trabajar de lleno por ganar la candidatura para llegar a Casa Puebla, el legislador poblano dijo que desde la Cámara de Diputados puede seguir trabajando para mejorar el presupuesto de egresos para la entidad poblana y generar estabilidad económica.

«Vamos a ver en qué términos viene, la analizaré y la revisaré. A mí lo que me conviene es estar siete días trabajando en Puebla, pero lo dije una vez y lo reitero, para mí es más importante la patria, que mi tierra chica, no porque no sea relevante sino porque si le va bien a México, le va bien al estado», expresó.

Y es que, sostuvo, una de las prioridades que tiene es dejar lo más avanzado posible el análisis del presupuesto, en caso de que tuviera que solicitar licencia, ya que actualmente al ser coordinador de la fracción parlamentaria forma parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Seguir en coordinación, decisión de bancada

Por ello, también informó que pondrá a consideración de sus compañeros de bancada si se mantiene como líder de la misma o se cambia, toda vez que este lunes 18 de septiembre se publicará por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la convocatoria y los requisitos para todos los aspirantes.

Mier Velazco descartó que se pueda dar guerra sucia entre los aspirantes a Casa Puebla al calificar que es «una pobreza argumentativa que tienen que justificar sus caras hacia los demás y quién la hace habla del nivel que tiene», ya que en su caso no tiene conflicto con nadie.

Aseveró que al igual que como se hizo a nivel nacional con Claudia Sheinbaum Pardo, a nivel estatal también “será el pueblo quien quita y pone al político” para que trabaje por la entidad poblana y sea el coordinador de los comités para la elección a la gubernatura en el 2024.

Asimismo, descartó que se vaya a dar alguna ruptura al interior del partido una vez que se tenga elegido al perfil que encabezará la coordinación, pues todos deben sumare en torno al proyecto, por ello es que hasta el momento no se tiene algo definido, ni tampoco si será para un hombre o una mujer.