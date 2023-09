Ya hay rival; México debutará ante Alemania en el Mundial sub-17

La selección mexicana de fútbol Sub-17 conoció a los que serán sus rivales de grupo en el mundial de la categoría a realizarse a finales de este año. La escuadra «Tricolor» ha visto confirmado su debut en contra del vigente campeón de Europa.

Este viernes 15 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo del Mundial Sub-17 de Indonesia 2023, torneo organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que reúne a las mejores selecciones juveniles de cada confederación y que se estará celebrando del 10 de noviembre al 2 de diciembre.

En el caso de México, que llega como subcampeón tras la última edición del 2019, fue colocado como cabeza del Grupo F, el cual estará disputando con el último campeón de Europa sub-17, Alemania; el representativo de Venezuela y el campeón de Oceanía, Nueva Zelanda.

Es así que, en el calendario, «El Tri» arrancará su aventura por el mundial el día 12 de noviembre, fecha en la que enfrentará al conjunto «Teutón». Posteriormente, el día 15, se medirá ante «La Vino Tinto». Finalmente, el 18 del mismo mes, por la tercera y última jornada de grupos, se estará viendo las caras con los «Young All Whites» neozelandeses.

Cabe decir que todos los primeros y segundo lugares de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros lugares, avanzan a las ronda de eliminación, misma que dará inicio con la ronda de los octavos de final.

🏆 The stage is set.

👀 Which nation will lift the FIFA #U17WC trophy in Indonesia?

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 15, 2023