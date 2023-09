Viralidad Social en redes; cambios en la Ampep

A partir del lunes 4 de septiembre a las 6 de la tarde, se publica cada semana en las redes sociales, principalmente en Facebook, el programa Viralidad Social 2.0, una oferta periodística de análisis y discusión a cargo de tres periodistas y un académico con experiencia.

El programa de una hora, con análisis y discusión está conformado por los periodistas Leticia Montagner, Fernando Maldonado, Álvaro Ramírez y el académico José Ojeda Bustamante.



El programa Viralidad Social se transmitió durante dos años por el canal 16 de televisión del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (SET), del Gobierno del Estado, cuyo nombre cambió recientemente a Sistema de Información y Comunicación (Sicom), como se designó desde tiempos del Gobernador Manuel Bartlett.

Es a través de Facebook, con los nombres de Parabólica en Red y Exilio Periodismo Binacional, donde cada lunes a partir de las 6 de la tarde se transmite Viralidad Social.

Participan Leticia Montagner, columnista de los diarios El Sol de Puebla y El Heraldo de Puebla, Catedrática de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la BUAP, conductora de programas de radio y televisión y pionera en Puebla de noticiarios y programas de radio con perspectiva de género desde 1997.

Fernando Maldonado, columnista, conductor de noticieros de televisión y Director del portal Parabólica; Álvaro Ramírez, reportero y columnista y Director del portal Exilio Periodismo Binacional; José Ojeda, Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la BUAP y analista político de muchos años en radio y television.

Nueva dirigente de la Ampep

La Periodista Isabella Zozoaga Muñoz resultó electa Presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla (Ampep), el pasado 8 de septiembre en una elección sancionada por la Notaria 56 de Puebla Capital, Hilda Torres Gómez. La candidata perdedora fue Martha Reyes Rojas.



Isabella se ha distinguido por su labor de comunicación en favor y en beneficio de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, en especial de los poblanos, a través de la revista Migrante, y programas de televisión.

Recibió el Premio de Periodismo Ricardo Flores Magón 2022 de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex).

La Ampep cumplió este año 27 años de existencia, ha impartido un sinfín de conferencias y ha publicado 17 libros de sus asociadas.

En su mensaje, Zozoaga Muñoz, Presidenta para el periodo 2023-2025, sostuvo que se colocaron las bases para una nueva etapa e hizo un llamado a unir esfuerzos, voluntades y talentos para caminar al futuro.

Expresó que la Ampep no es un club social, es una asociación de mujeres profesionales, comprometidas, luchadoras, con trayectorias sólidas y objetivos en común.

Sucede en el cargo a la periodista Leticia García Polo.

En fin, como dice la copla flamenca:

Aunque me voy, no me voy,

aunque me voy, no me ausento

porque me voy de palabra,

pero no de pensamiento.

