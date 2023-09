El apoyo de los partidos de Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y Fuerza por México en Puebla para respaldar a Claudia Sheinbaum, no tiene repercusión alguna «fue simple», calificó el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina.

Dijo que el encuentro del pasado 14 de septiembre por los cinco partidos antes mencionados estuvo mal, y trató de engañar a la gente, ya que destacó que el PSI también estaría y al final ni llegó.

En entrevista, el tricolor dijo que no entendió la presencia de Fuerza por México, pues expuso que este no tiene presencia a nivel nacional, mientras que Nueva Alianza dijo no sorprenderle ya que dicho partido siempre ha hecho coalición con Morena.

Asimismo, tras este anuncio de unidad de Morena, Néstor Camarillo auguró que habrá división y ruptura, ya que no se pondrán de acuerdo al momento de elegir a su candidato.

En otro tema, dijo que tiene conocimiento que fueron cuatro los alcaldes del PRI que acudieron al evento de Julio Huerta en días pasados a favor de Claudia Sheinbaum, sin embargo justificó que dos de ellos fueron engañados, ya que las llamadas salieron desde las oficinas de Gobernación.

«Les hacen pensar desde el bunker de Julio Huerta que si no van alguna obra no les llegará», dijo al confiar del trabajo y voluntad del gobernador Sergio Salomón Céspedes.

Finalmente, calificó a José Chedraui como un político inteligente que tomará la mejor decisión, e incluso lo considera como un amigo y un gran empresario.

Lo anterior, ante el coqueteo de Fuerza por México y el Partido Verde Ecologista de México para abrirle las puertas de su partido para contender en 2024.