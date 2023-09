En su último día, la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo, destacó que Puebla ha captado de agosto 2019 a la fecha 6 mil 605 millones de dólares de inversión privada y 18 mil 863 empleos más en 2023; el gobernador Sergio Salomón Céspedes reconoció su labor.

Acompañado de empresarios en el Centro Integral de Servicios (CIS) y en tono de despedida, brindó un breve informe de su gestión, en el que señaló que estas cifras muestran la estabilidad que mantiene el estado y la apuesta que tiene por el desarrollo económico tras la pandemia del Covid-19

Esto, a tres días de que se emita la convocatoria por parte de la dirigencia nacional de Morena para el proceso interno para la gubernatura y por lo que dejará la secretaría este viernes, luego de más de 4 años que estuvo en el cargo, pues llegó en agosto del 2019.

Sostuvo que Puebla es un estado referente de la inversión y a diario se escalan posiciones, como se refleja en el arribo de inversión extranjera directa (IED) por 3 mil 469 millones de dólares de enero a agosto del 2023, de los que mil 2 millones son del primer semestre y 2 mil 467 millones que ya están concretados.

Dijo que son 104 empresas de 19 países, que, en la práctica representan 52 por ciento de toda la IED, por lo que al cierre del año pasado se tuvo una recuperación económica después del Covid-19 del 5.2 por ciento y para el 2023 se ha mantenido.

Además de que los sectores productivos han mejorado el registro en empleos con seguridad social ante el IMSS, con 646 mil 649 altas netas y se recuperaron más de 122 mil plazas tras la pandemia y un superávit de 18 mil 862 arriba de los perdidos por el Covid-.

“Los resultados en crecimiento y desarrollo económico que presenta el estado son gracias a la determinación y apoyo del gobernador Sergio Salomón a todos los sectores y todas las regiones de la entidad”, destacó.

Puebla, estado de puertas abiertas: gobernador

En su intervención, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina aseveró que su gobierno está enfocado en atraer inversiones extranjeras a la entidad, sin ventajas para las empresas, pero tampoco para el gobierno, sino con condiciones con una política de “cartas abiertas”.

Dijo que para ello se ha logrado generar paz social y laboral, así como un clúster educativo, con el cual se ofrecen condiciones a empresas para invertir en el estado, así como mano de obra calificada que ha sido reconocida a nivel nacional.

Resaltó que ello, no significa empeñar el futuro y patrimonio de las siguientes generaciones, pues su administración establece «reglas claras» con los posibles inversores sobre las condiciones que puede ofrecerle el Estado, sin sacar provecho como sí ocurrió en otros años.

«No sacamos ventaja y pedimos piso parejo para Puebla, ponemos las reglas muy claras en la mesa, ‘es lo que te puedo dar, eres el inversor, te genero estas condiciones y te doy lo que me permite la ley’; y no hago nada que empeñe el patrimonio de las siguientes generaciones de poblanos, porque al final lo terminamos pagando todos desde el erario», expresó.

Si bien reconoció la inversión extranjera que ha llegado, manifestó que el siguiente paso es medir la local, no para ego o comparaciones, sino para generar confianza en los empresarios estatales y nacionales, pues en Puebla hay paz social, gobernabilidad, tranquilidad y estabilidad laboral.

El mandatario señaló que el reto de su administración es generar unidad sin importar la filiación política, basado en la estabilidad para que se pueda hacer comunidad y dejar a un lado el individualismo, pues la competencia es sana, pero nunca enfrentándose entre poblanos.

“Quien llegue a Puebla, no solo que sea eso, que se establezca, que se haga poblano y reinvierte, y se quede. No nos distraigamos en cosas banales, hay cosas que son muy importantes, no me gusta medir la seguridad en Puebla ni compararla con otros estados. Nosotros nos medimos con el día anterior de Puebla”, recalcó.