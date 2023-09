Conexión humana en el trabajo remoto: claves para evitar el aislamiento

Actualmente, el trabajo remoto ha dejado de ser una tendencia emergente para convertirse en una modalidad laboral arraigada en la realidad de numerosas empresas en México. Desde mi experiencia, dirigir equipos a distancia conlleva una serie de desafíos únicos, pero también enriquecedores, cuando se descubren las estrategias más efectivas.

Es por eso que en esta columna te quiero compartir, como founder de un negocio digital que opera 100% vía remota, algunas de las estrategias que me han funcionado para mantener un equipo conectado y emocionalmente involucrado en las actividades del día a día y que resultan clave para el éxito de tu empresa.

Y es que, como líderes empresariales, no debemos perder de vista que detrás de los objetivos pragmáticos de compromiso y productividad, que se relacionan con las cifras de rendimiento, se encuentra como base fundamental el bienestar humano. Te invito a que revisemos una serie de estrategias para fomentar la conexión humana.

¿Por qué es tan importante la conexión humana?

Pero antes de entrar en detalles prácticos, detengámonos a revisar la importancia de este concepto de interacción en el contexto del trabajo remoto: no solo se trata de una aspiración sentimental, sino que consiste en contrarrestar el aislamiento o debilitamiento de los lazos entre los miembros del equipo, que puede llevar a una disminución del compromiso.

Si en algún momento un miembro del equipo pierde el sentido de ser de su trabajo o no logra identificar cuál es el objetivo de cada tarea que realiza, puede sufrir disminución de su moral y sentir menor entusiasmo por su propio desarrollo profesional, lo que muy probablemente impactará en su sentido de colaboración y en última instancia en su rendimiento.

Es por eso que, ante la ausencia de interacciones diarias que se dan de forma natural en una oficina física, es crucial fomentar estos espacios de interacción, apoyados en herramientas virtuales, para generar conexiones entre los miembros del equipo. ¡Vayamos a ellas!

1. Implementa el uso de herramientas de gestión de proyectos

Las herramientas colaborativas, como plataformas de gestión de proyectos y suites de productividad, se han convertido en pilares esenciales para los equipos remotos, ya que están diseñadas, tanto para optimizar la organización y el seguimiento de las tareas, como para promover la colaboración activa.

Por fortuna, a la par que los esquemas de trabajo remoto se han hecho más comunes, las soluciones para la gestión de proyectos también han evolucionado para brindar soluciones que facilitan la transparencia en la asignación de responsabilidades y permiten que los miembros del equipo vean cómo su trabajo contribuye al objetivo general de la empresa.

2. Definir actividades y tareas enfocadas a objetivos

Para contrarrestar el aislamiento y fomentar la conexión, también es fundamental cambiar el enfoque de la gestión del tiempo y el rendimiento.

En lugar de centrarse exclusivamente en las horas trabajadas, considera definir actividades y tareas específicas por objetivos. Esta estrategia no sólo empodera a los empleados al brindarles autonomía en la forma en que estructuran su trabajo, sino que también refuerza la confianza mutua entre líderes y miembros del equipo.

Al mismo tiempo, como ya vimos, el hecho de tener una visión clara sobre el objetivo de cada una de sus tareas, funciona como un motor de acción, donde el compromiso y el cumplimiento se dan de forma natural.

3. Incentivar la comunicación transparente

La comunicación transparente es la columna vertebral de cualquier equipo remoto. Es por eso que te recomiendo fomentar un entorno donde las preguntas sean siempre bienvenidas, las dudas puedan resolverse y las contribuciones sean bien valoradas.

Como directores o líderes de nuestros negocios, tenemos la responsabilidad de establecer canales de comunicación claros y proporcionar pautas sobre cómo y en qué canal abordar cada tema, con el objetivo de lograr un flujo adecuado de mensajes, donde no quede lugar para malos entendidos, o “teléfonos descompuestos”.

Desde mi experiencia, cuando los errores son tratados como oportunidades de aprendizaje en lugar de fallas, el impacto en el equipo es mucho más positivo y da un sentido humano en términos de resiliencia, aprendizaje continuo y de estímulo para la innovación.

4. Apóyate en herramientas efectivas de comunicación

Más allá de los correos electrónicos y mensajes instantáneos, las videoconferencias se han convertido en un recurso invaluable para mantener la conexión humana en el trabajo remoto.

La capacidad de ver expresiones faciales y gestos, así como de escuchar tonos de voz, confiere un nivel de profundidad a las interacciones que de otro modo podrían perderse. Te sugiero utilizar herramientas de videoconferencia confiables para reuniones de equipo regulares y discusiones importantes.

Por otro lado, existen también diversas soluciones de mensajería instantánea para el trabajo, que dan oportunidad para mantener una comunicación fluida con todos los miembros del equipo. Al establecer lineamientos sobre las interacciones en dichos canales, la comunicación se da de forma sana.

5. Define espacios periódicos para la socialización

Algo que he aprendido desde que llevé mi proyecto a un esquema 100% remoto, es que la socialización en el trabajo no tiene por qué desaparecer solo porque los empleados estén dispersos geográficamente. ¡Todo lo contrario!

La conversación sobre temas no laborales puede parecer trivial, pero es en estos momentos que se construyen relaciones genuinas que fortalecen la conexión entre los miembros del equipo y que, como te mencionaba al inicio, son la base para un sentido de compromiso con los objetivos del negocio y la productividad del equipo.

Puedo decirte que los espacios virtuales para la interacción informal generan resultados impresionantes en la cohesión de los equipos. Es por eso que no hay que sentir temor al fomentar las reuniones casuales, los chats para temas de entretenimiento y otros espacios de ese tipo.

6. Establece un programa de reuniones uno a uno

Otra estrategia que me ha funcionado para gestionar mi equipo remoto son las reuniones uno a uno. En ellas es posible crear un espacio de confianza y seguridad para que, como líderes, podamos crear conexiones más profundas con cada miembro de nuestro equipo.

Te sugiero centrar tus reuniones one to one en discutir el progreso individual, los desafíos y las aspiraciones profesionales de cada colaborador. Te aseguro que al brindar un espacio apropiado para estas conversaciones estarás demostrando un interés genuino en el

crecimiento y el bienestar de cada persona que colabora en tu proyecto y esto, a su vez, fomenta un gran sentido de pertenencia.

7. Haz posible algunas reuniones presenciales

Aunque el trabajo remoto se basa en la virtualidad, las reuniones presenciales muy ocasionales pueden tener un impacto significativo en la conexión humana, sobre todo si se programan con la debida anticipación y se propicia un ambiente idóneo para la convivencia y la interacción genuina.

Organiza reuniones de equipo en persona cuando sea posible, ya sea en ocasiones especiales o eventos organizados exclusivamente para el esparcimiento y la conexión entre los miembros del equipo. Estos encuentros cara a cara refuerzan los vínculos y brindan una perspectiva completa de las personalidades detrás de las pantallas.

Conclusión

Por todo lo que te he compartido, creo que el éxito del trabajo remoto no se trata solo de cumplir objetivos comerciales, sino de nutrir el bienestar emocional de los empleados y fomentar relaciones auténticas.

Estoy convencido de que, a medida que las empresas continúan adoptando el trabajo remoto, la conexión humana debe ser un elemento central en la estrategia de gestión. Al definir actividades por objetivos, utilizar herramientas colaborativas, priorizar la comunicación transparente y fomentar interacciones genuinas, los líderes podemos construir equipos remotos que prosperen en un entorno de confianza y compromiso duradero.

Espero que mi experiencia en la gestión de equipos remotos te signifique una oportunidad para unir a las personas que colaboran en tu negocio y que a pesar de la distancia física, la conexión humana sea siempre una prioridad constante.

¡Te invito a seguir mi columna para explorar y reflexionar sobre más temas como estos, sobre la gestión de equipos en entornos digitales, aquí en Digital es el mundo real!

