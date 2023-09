El pasado 13 de septiembre salió de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” una caravana de familiares y conocidos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, que marchan rumbo a Palacio Nacional a días de cumplirse 9 años por este hecho.

Con motivo de este suceso, el presidente de la Comisión para la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció afuera de Palacio Nacional la tarde del jueves 14 de septiembre, en compañía de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra, que se alista una reunión con el presidente López Obrador y con los padres de los 43, tentativa para la próxima semana.

Durante la movilización del miércoles pasado, se llevó a cabo un primer mitin en Acapulco, Guerrero, al pie del anti monumento ubicado en la Costera, dónde recriminaron al gobierno federal ser un obstáculo en la investigación, que no les quieren dar respuesta y que si no les resuelven, terminarán siendo cómplices de lo ocurrido.

“López Obrador vas a ser un cómplice más de este caso, por encubrir a culpables, al no darle seguimiento, al no esclarecer lo que pasó el 26 de septiembre, y hasta no ver justicia, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México seguirá exigiendo castigo para los responsables de la desaparición de los 43. Como normalistas rurales solo estamos pidiendo la aparición de nuestros compañeros», dijo un estudiante la normal rural.

-Publicidad-

También señalan que el gobierno federal está protegiendo al ejército por de lo antes expuesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

El pasado jueves 14, las actividades continuaron con rumbo a la 35 zona militar ubicada en la capital guerrerense, Chilpancingo, en donde también señalaron la responsabilidad directa del ejército y del asesinato de tres compañeros; además de que el GIEI detectó la presencia de militares infiltrados en la escuela normal y de utilizar el programa espía Pegasus para seguir de manera directa todo lo que estaba pasando.

Posteriormente, los estudiantes realizaron pintas como “Fue el ejército” y a partir de diversos ataques con petardos, expresaron su coraje y su ansia de justicia. Aunado a ello, intentaron aperturar el inmueble estampando una camioneta al portón, sin embargo, no fue viable.

- Publicidad -

En respuesta, del interior de la estancia militar un dron comenzó a sobrevolar el mitin, lo que provocó el enojo de los estudiantes que comenzaron a lanzar piedras con sus resorteras, sin lograr su objetivo de derribarlo.

La manifestación fue repelida por decenas de bombas lacrimógenas «de grado militar». Fue de tal magnitud la ola de humo que reporteros, niños de primaria y un kínder que estaban alrededor de la zona sufrieron daños, incluso hubo quienes tuvieron crisis respiratoria y varios de ellos estuvieron a punto del desmayo.

Son dos escuelas, un preescolar y una primaria, ubicadas al interior de la zona militar; al igual que otros dos planteles del mismo grado, pero en la colonia del PRI. Cabe señalar que se reportan cerca de 250 alumnos que resultaron con crisis nerviosa por la inhalación del humo, además de 20 maestros.

-Publicidad-

Protección Civil y ambulancias arribaron a los centros escolares, para atender a los alumnos de las primarias que resultaron afectados por los gases lacrimógenos.

Se espera que las actividades culminen el 26 y 27 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. En las próximas horas se desarrollarán movilizaciones en Chilpancingo e Iguala. Son más de 30 camiones en dónde, además de padres y estudiantes de Ayotzinapa, también los acompañan normalistas de Mactumactzá, Chiapas, así como representantes de diferentes comités de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.