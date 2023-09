El bloqueo de la autopista Puebla-Orizaba se generó tras un cateo de la Fiscalía General del Estado a cinco inmuebles por el delito de narcomenudeo en el municipio de Esperanza, el gobierno del estado reiteró que no se permitirán más cierres, pues “ya lo agarraron de maña”.

En la rueda de prensa de este jueves, el fiscal Gilberto Higuera Bernal informó que fue por la madrugada cuando se hicieron los operativos en los inmuebles, pero “lamentablemente” se agruparon personas que impidieron realizar las inspecciones a los elementos.

Explicó que, la Fiscalía de Delitos de Alta Incidencia (Fisdai) es la que estuvo a cargo de las acciones, a fin de indagar acusaciones de narcomenudeo y otros hechos, las cuales se centraron en las llamadas “cachimbas”, que son las chozas ubicadas a un costado de la autopista, donde se vende comida o fungen como talleres mecánicos.

Refirió que el personal de la institución llegó y fue agredido en el lugar, por lo que tuvieron que disparar, lo que dejó como saldo que una mujer de 43 años perdiera la vida, mientras que los heridos fueron un hombre de 40 años y una fémina de 37 años de edad.

“Esto implica una actuación en la que nosotros tenemos que garantizar que haya sido bien, no podemos adelantar más para no decir algo que no sea real, fueron golpes porque dicen que fueron agredidos con piedras y palos como parte de las entrevistas que se les hicieron”, expresó.

Y es que lo anterior derivó que pobladores de la región cerraran por más de seis horas la autopista Puebla – Orizaba, en el tramo Acatzingo-Ciudad Mendoza, en protesta contra las autoridades, lo que provocó que de las 1 a las 6:30 de la mañana no hubiera paso vehicular, ocasionando filas de más de 12 kilómetros de vehículos varados.

Se actuará conforme a ley con bloqueos: gobierno

Sobre este tema, en entrevista aparte el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina sostuvo que actuará conforme a la ley para evitar cierres carreteros al ser considerados como una «maña» de las personas que deciden manifestarse “por cualquier cosa”.

Advirtió que no habrá marcha atrás con la aplicación de los protocolos para que intervenga personal de la Guardia Nacional o de la Policía Estatal, aunque mencionó que en este caso no fue necesario que intervinieran.

«Seguiremos actuando conforme a la Ley, el tema es muy fuerte, tiene que ejercerse, ya se volvió reiteradamente una maña de mucha gente que no está de acuerdo con ello y cierran la autopista, pero son malosos y eso al final de cuentas no hará que reculemos», declaró.