Segunda de tres partes

Personas con crisis nerviosa, tráfico en las calles, ventanas rotas, pedazos de estructuras de edificios en el piso y sin señal de celular para llamar a sus familiares, es como poblanos recuerdan el sismo ocurrido el 19 de septiembre del 2017, principalmente en el Centro Histórico.

El martes de la siguiente semana se cumplen 6 años de aquel movimiento telúrico que cimbró gran parte del centro del país, apenas unos minutos después del simulacro que conmemoraba el sismo del 19 de septiembre de 1985, pero que aun así agarró por sorpresa a las personas que realizaban sus actividades.

Por ello, este medio recogió algunos testimonios de personas que se encontraban en el Centro Histórico en ese momento, pues, aunque ya ha pasado tiempo, lo recuerdan como si apenas lo hubieran vivido por la intensidad que tuvo y las afectaciones que dejó para Puebla y otros estados.

Tal es el caso de, Raquel Ramírez, que tiene un local de artesanías y talavera en la zona de El Parían, quien contó que estaban vendiendo como cualquier otro día, cuando de repente empezó el “ruidito” (la alarma), pues todo adentro se empezó a mover y las personas que estaban empezaron a correr.

Le tocó ver que había gente asustada, algunos que salían de la preparatoria y otros que iban pasando cuando ocurrió el sismo, por su parte, solo vieron si no había afectaciones después de que pasó el movimiento telúrico para tratar de contactar a sus familiares.

Su hijo haciendo su internado en la Ciudad de México y su hija en la facultad de Estomatología de la BUAP, por lo que solo hizo una revisión rápida de su local y aunque hubo piezas de talavera que se cayeron, lo tuvo que dejar porque Protección Civil acordonó la zona.

“Nos tocó como estaba la gente, entonces pues cerramos y pélate, nomás entramos y vimos que no se haya cuarteado, las pérdidas que hubo y ya me fui a ver a mi hija, tratar de contactar a la familia, el susto y ya, porque se cerraron calles, en 30 años que llevó es el más fuerte que me ha tocado vivir aquí”, remarcó.

Maglorio estaba en su taller en Barrio del Artista

Maglorio Moreno, quien tiene un taller de pintura en el Barrio del Artista, recuerda que estaba al interior del local cuando empezó a temblar y optó por salirse, pero comenzó a brincar la tierra y si no se detiene de un triciclo de papitas lo hubiera tirado, pues las sensaciones eran muy fuertes.

Pensó que se podría caer una roca, el árbol que está en la explanado o incluso la barda, por lo que para él fue “una impresión muy fuerte”, aunque recuerda que a pesar de la “sacudida” que hubo, no se registraron afectaciones a sus pinturas ni al espacio donde labora.

“Yo creí que se iba salir una roca, fue muy intenso, es el temblor más intenso que he sentido, yo tenía la sensación de que algo se iba a caer, estábamos espantados y aún no nos habíamos dado cuenta de lo que pasó en el Museo del Alfeñique, ni en la escuela Lázaro Cárdenas”, contó.

Daniela, que trabajo en un local de talavera a un costado del museo del Alfeñique, relató que iba en el transporte en el transcurso a la universidad, pero por la vibración de la unidad no lo habían sentido hasta que sonaron las alarmas sísmicas, pero igual notó que se había ido la luz y le tocó mirar como evacuaban a los pacientes del hospital del IMSS de San Alejandro.

Se dirigía a la colonia El Carmen, pero la ruta solo la dejó en la 4 Poniente y 9 Norte, por lo que tuvo que caminar varias calles y fue cuando notó que había gente con crisis nerviosas, vidrios en el piso por las ventanas rotas y algunos edificios afectados y hasta en los vehículos como había pedazos de rocas.

“Veía a la gente asustada, no había señal, ahora sí que la vi muy espantada, una amiga estaba en blanco, yo como no lo sentí tanto traté de tranquilizarla, por eso es bueno que se hagan los simulacros, porque de esa forma la cultura de prevención se refuerza, aunque una cosa es eso y otra en vivirlo real”, expresó.

Alondra repartía víveres en Atlixco

Por su parte, Alondra, quien actualmente labora en el área de limpieza del ayuntamiento de Puebla, comentó que cuando ocurrió el sismo estaba trabajando en una empresa en Cuautlancingo y la gente entró en pánico y por la tarde cuando regresó a tomar su ruta “todo estaba horrible”

“Realmente al momento no te das cuenta, porque entras en pánico, ya después cando empiezas a ver el celular y es cuando vez la magnitud del problema”, declaró.

Recordó que estaban recabando víveres para donarlos a los damnificados de Oaxaca, pero que ya tuvieron que ser para Atlixco a donde fueron y vieron “todo destrozado” y se siente “feo, hasta las lágrimas se te salen”, ya que le tocó ver como un andamio cubrió la cuna de un bebe y de cierta manera lo protegió.

“Fue algo muy feo, pero en ese momento lo que piensas es en brindar tú apoyo, ayudar a la gente afectada, una señora nos decía, ojalá puedan mandar maquinaria porque había casas destruidas”, recordó.