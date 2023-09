Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla protestaron la mañana de este jueves, para exigir a la Secretaría de Educación Pública estatal que nombre a un director, después de que tienen siete meses sin que alguien ocupe tal puesto.

En entrevista con Ángulo 7, un alumno del quinto semestre de la carrera de biología, quien pidió la gracia del anonimato por temor a represalias, explicó que la falta de director ha ocasionado que se vean detenidos diferentes trámites administrativos, como la titulación o la credencialización, para los de nuevo ingreso.

Además, el estudiante señaló que otro problema que tienen es que faltan maestros de inglés, ya que sólo cuentan con cuatro docentes, para los 600 que conforman la institución educativa.

Asimismo, explicó que tienen problemas con el suministro de agua, no cuentan con médico escolar, tampoco hay materiales en distintos laboratorios de biología y mecatrónica para poder realizar sus prácticas.

Paro continuará este viernes

El entrevistado explicó que personal de la Secretaría de Educación Pública estatal los citó este viernes en la capital poblana, para recibir el pliego petitorio firmado por más de 450 alumnos.

El problema es que los estudiantes no cuentan con recursos para trasladarse, por lo que, de no haber una pronta solución, mantendrán el paro este viernes y hasta que sean atendidas sus peticiones.

Cabe mencionar que el pasado 31 de enero, fue destituido el entonces director Gustavo Urbano Juárez por retenciones no acordadas a su salario y aguinaldo, falta de información al personal y otras anomalías, por lo que hasta la fecha no se ha nombrado a un reemplazante y sólo hay un encargado, que no está facultado para realizar varios trámites.

La institución tiene una matrícula de 600 alumnos y ofrece carreras en Biología, Gastronomía, Ingeniería forestal, Mecatrónica, entre otros.