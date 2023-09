Urías, con un pie fuera de los Dodgers por violencia doméstica

El beisbolista mexicano, Julio Urías, estaría teniendo las horas contadas con el equipo de Los Angeles Dodgers, todo a causa de su reincidencia en el delito de violencia doméstica, mismo que también le ha traído problemas ante la ley y la liga.

Julio Urías, pitcher mexicano que fuera una de las grandes figuras de los Dodgers en el título de la Serie Mundial conseguido en el año 2020, estaría dando por finalizada, de manera prematura, su carrera dentro de la Major League Baseball (MLB).

Y es que cabe recordar que el pasado 3 de septiembre, Urías, por segunda ocasión en su historial, fue arrestado por violencia doméstica, en Los Angeles, California, Estados Unidos. Si bien, el deportista fue puesto en libertad después de unas horas bajo el pago de una fianza de 50 mil dólares, ante dicha situación, la MLB, atendiendo a sus políticas de conducta, determinó que el pelotero fuera suspendido por 20 partidos.

We are aware of an incident involving Julio Urías. While we attempt to learn all the facts, he will not be traveling with the team. The organization has no further comment at this time.

