Sin regulación, seguridad privada en la Central de Abastos Puebla

Las empresas de seguridad privada que operan en la Central de Abastos de Puebla brindan sus servicios de manera irregular, debido a que no están legalmente registradas, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública (SSP) de la entidad, Daniel Iván Cruz Luna.

En conferencia de prensa, detalló que las compañías que se encuentran en el inmueble no forman parte de las 247 empresas que están legalmente registradas, por lo que exhortó a denunciar a quienes actúen de manera ilegal y puedan incurrir en el delito de usurpación de funciones.

En virtud de lo anterior, señaló que las autoridades estatales han realizado revisiones dentro de la zona, lo cual se ha tornado complicadas, debido a que los locatarios no dan a conocer a los supuesto elementos de seguridad que operan en la Central de Abastos.

Sin embargo, señaló que agentes ministeriales has revocado16 permisos que no tenían lineamientos específicos, lo que derivó la suspensión cinco empresas, de las cuales no especifico nombres.

-Publicidad-

Esto luego de que se reportara el pasado 25 de agosto que, en las inmediaciones de la Central de Abastos, guardias de seguridad privada retuvieron a un agente de la Guardia Nacional identificado como Isauro G.V, de 40 años de edad, quien horas después fue hallado sin vida en la junta auxiliar de La Resurrección, Puebla.