Los colectivos «Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos», «Buscando a Atolano» y «Hasta Regresarlos a Casa» reportaron dos fosas donde lograron encontrar seis cuerpos humanos. Denuncian que autoridades se niegan a hacer el eporte correspondiente.

A través de sus redes sociales, informaron que derivado de una primera movilización encontraron cinco cuerpos, algunos incompletos. En una segunda, las autoridades no realizaron bien el levantamiento del cuerpo y lo dejaron varado allí, acusan.

La zona de los hallazgos es entre el municipio de Rosarito y Tijuana; y la segunda entre Valle de San Pedro y Valle de las Palmas. Agregaron que en las fosas existía la probabilidad de que hubiese más cuerpos, sin embargo, dado que la Comisión Nacional de Búsqueda y Comisión de Búsqueda de Sonora que los acompaña no lleva herramienta suficiente no fue posible realizar as búsqueda.

Policía municipal se deslinda

La policía municipal de Tijuana los dejó bajo la excusa de que había presencia de la Guardia Nacional, no obstante, corresponde a ellos dar los primeros informes y brindar protección, subrayaron los colectivos mediante una tranmisión en sus redes sociales.

Hacen un llamado a la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez; a la Comisión Local De Búsqueda De Personas Del Estado De Baja California, bajo la titularidad de Melany Jazmín Del Campo Hernández para que se haga cargo de capacitar a la policía en este tema y realicen bien su trabajo pues “no se puede seguir trabajando de esta manera”.

«A veces quisiera poder levantar los cuerpos y llevármelos yo misma para no tener eso problemas con las autoridades”, se escucha la voz sofocada y entre cortada de un miembro del colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos y prosigue: “A veces es más fácil para nosotros levantar los cuerpos y llevárnoslos. Creo que eso es lo que está pretendiendo la autoridad para conminar con hallazgo cómo el que está llevando”.

“Esperemos que en algún momento deje de haber desaparecidos en todo México”, finaliza el mensaje.