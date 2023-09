-Publicidad-

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, descartó que el colectivo Madres Buscadoras de Sonora haya sido atacado a balazos durante sus labores de búsqueda en una fosa clandestina en Hermosillo, como lo denunciaron en sus redes.

Luego de que un reportero le preguntó sobre este ataque, María Alcalde quien presidió la conferencia mañanera de este lunes en ausencia del presidente López Obrador, confirmó que no habían recibido ningún ataque y precisó: “hubo tiros para arriba y no fue en el lugar de los hechos, el subsecretario Encinas estuvo en contacto y no hubo tal agresión”.

Agregó que los tiros fueron “en otro lugar, hubo detonaciones, pero que no tienen que ver con este evento”.

Colectivo asegura que si hubo ataque

El pasado domingo, un grupo de Madres Buscadoras de Sonora en la salida sur de Hermosillo, durante el desarrollo de una de las tantas jornada de búsqueda de restos humanos fueron presuntamente atacadas. Informaron que no había lesionadas y que fueron puestas a salvado de inmediato por efectivos de la Fiscalía de Sonora y la Guardia Nacional que las acompañaban

La dirigente del colectivo, Ceci flores, emitió un mensaje mediante su cuenta de “X” dónde denunció el ataque tras el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos y donde se encontraba aparentemente un hijos de las madres. Sin embargo, no se muestran imagenes del ataque.

Piden a los cárteles que las dejen buscar “no queremos culpables, ni queremos justicia. Queremos darle sepultura digna a nuestros hijos. Les pedimos se muestren cómo los seres humanos que son”, finaliza Flores.

