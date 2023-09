¿Qué pasó el 11 de septiembre del 73 y por qué AMLO visitó Chile?

-Publicidad-

El 11 de septiembre de 1973 ocurrió el cruento Golpe de Estado encabezado por el militar Augusto Pinochet, quien instauró el modelo neoliberal en Chile, tras derrocar a Salvador Allende Gossens​​, por lo que el presidente mexicano arribó a la nación chilena este domingo para conmemorar la fecha.



Salvador Allende llegó a la presidencia en 1970 por parte de la alianza Unidad Popular, y bajo su corto período atacó fuertes intereses a la oligarquía de su país, pues nacionalizó la industria del cobre y expropió empresas para que fuera el estado quien controlará el 80 por ciento de la producción. Aunado a ello, expropió más de cuatro mil 400 predios para repartirlos a los campesinos.

Bajo ese contexto, su gobierno fue golpeado, por lo que el presidente llamó a un plebiscito para reafirmar su apoyo popular; no obstante, este no se pudo efectuar, ya que el ejército chileno y con el apoyo de Estados Unidos, decidieron dar el golpe de estado y asesinar a Allende.

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Chile pues en varias ocasiones ha mostrado su admiración a Salvador Allende por ser un pacifista y apóstol de la democracia chilena.

Dentro de su agenda para conmemorar el 50 aniversario de este golpe de estado, esta la entrega de la condecoración a la hija del expresidente, Isabel Allende, quién se exilió en nuestro país, reunirse con los exiliados chilenos en México en la embajada de aquel país y participar en un acto conmemorativo.

¿Cuál la agenda del mandatario mexicano?

El mandatario mexicano arribó a la nación chilena este domingo, donde primero se reunió con su homólogo chileno, Gabriel Boric. Ambos emitieron un mensaje a medios donde reafirmaron sus lazos de solidaridad y anhelo para construir la democracia.

El licenciado López Obrador declaró que Salvador Allende “es el dirigente extranjero que más admiro, quien más sentimientos me genera. Fue un humanista, un hombre bueno, víctima de canallas”.

También expresó que el “que no quiere la violencia para su pueblo ni para nadie y ve con profundo respeto, con profundo amor incluso, al adversario, no merece ser tratado de esa manera”. Además sentenció que “La traición de Augusto Pinochet fue abominable, es una mancha que no se borra ni con toda el agua de los océanos”.

Finalizó expresando su respeto y admiración a Boric, al pueblo de Chile y de México pues los une la historia, la fraternidad y el anhelo de construir, seguir construyendo, una auténtica democracia.

Posteriormente, luego de entregar la condecoración del Águila Azteca a Isabel Allende, hija del expresidente, además de los agradecimientos por refugiar a cerca de 800 chilenos, también se denunció la descalificación y la culpa que le otorga a Allende la derecha chilena por acabar con la democracia.

El presidente Boric inculpó que ese resquebrajamiento, en todo caso, es ” responsabilidad recae en quienes azuzaron y ejecutaron el bombardeo al Palacio de La Moneda, a nuestras instituciones, y desde ese mismo instante asesinaron, mataron y torturaron”.

La mañana de este lunes el presidente mexicano acudió a la plaza de la constitución de Santiago en dónde emitió un breve mensaje donde sostuvo que el legado del presidente la Unidad Popular lo convierte en un símbolo de la dignidad; además de que los pueblos de México y Chile seguirán unidos por los ideales de libertad, justicia, democracia y respeto irrestricto a las soberanías.

En el evento se decretó duelo oficial y se rindió homenaje a las víctimas del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y de la posterior dictadura militar de Augusto Pinochet con un minuto de silencio; las banderas fueron izadas a media asta.