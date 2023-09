Presenta agenda feminista grupo afín a Claudia Sheinbaum

-Publicidad-

Una agenda feminista elaborada por el Movimiento Nacional por Ellas por Todas fue presentada hoy y acogida por la senadora Olga Sánchez Cordero, quien participa en el plan de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Yo me hice de izquierda porque no había cabida de movimientos feministas en la derecha, que no se monten en estos movimientos feministas, que no se monten”, exigió, mientras que en el recinto las asistentes respondieron al grito de ¡Justicia!”, expresó.

En conferencia de prensa, representantes del movimiento, presentaron la agenda feminista, la cual está enfocada a garantizar los derechos de las mujeres, construido con la participación de empresarias, activistas, feministas, indígenas y afro mexicanas, académicas y científicas, amas de casa y profesionistas.

Los tres puntos que destacó el movimiento son; la construcción de un país con una política de Estado que erradique toda forma de violencia contra las mujeres y niñas, así como la violencia feminicida; construir un sistema de justicia penal con visión de género que garantice justicia para las mujeres; y lograr un país que ponga en el centro de la vida pública y de su presupuesto el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas.