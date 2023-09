-Publicidad-

Tras ser vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, un tribunal federal ordenó a un juez de control de la Ciudad de México resuelva la liberación de Uriel Carmona.

Fue el magistrado Carlos López Cruz quien propuso la suspensión de la prisión preventiva, por lo que tendría que abandonar el penal de máxima seguridad del Altiplano, toda vez que el juez de control cumpliera con el exhorto.

El argumento que emite el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito es que no contraviene a preceptos de orden público y no afecta el interés social. No obstante, emitió otras medidas cautelares como firmar semanalmente y entregar su pasaporte al juzgado para evitar salir del país.

Nueva imputación: seguirá en prisión preventiva

El pasado viernes, el fiscal Uriel Carmona fue acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su presunta participación en el delito de feminicidio, en su calidad de auxiliador.

-Publicidad-

La fiscalía capitalina encontró evidencias de que Uriel en su cargo de fiscal general, tras el hallazgo del feminicidio de Ariadna Fernanda en octubre del año pasado en el la Ciudad de México, presuntamente no aplicó el protocolo de actuación; además de declarar “que se encontraban ante hechos atípicos del delito de feminicidio”.

La fiscalía de la CDMX señala que con dicha actuación en el caso, cuyo cuerpo fue encontrado en la entidad morelense, Carmona posiblemente se tradujo ayudó a los involucrado en el hecho: Rautel “N” y Vanessa “N”, dado que su intención no era otra que evitar que fueran investigados por ese hecho”.

Además, las autoridades añadieron que al no existir una investigación del comportamiento contra quienes realizaron la investigación del feminicidio por parte de sus homólogas morelenses, es cómo determinaron la figura de posibles auxiliadores, pues encontraron que funcionarios públicos de la entidad presuntamente contribuyeron a desacreditar que se tratara del delito de feminicidio”.