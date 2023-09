-Publicidad-

El excanciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó, después de su reunión con legisladores y participantes del Partido del Trabajo y Partido Verde que su permanencia en el partido Morena dependerá de lo que decida el Consejo Nacional sobre la impugnación.

“Esperaremos la respuesta de Morena, tiene que darla en estos días, si para su propio punto de vista, no ocurrieron las incidencias, no pasa nada, la decisión sería no seguir participando”, declaró y añadió que “¿Por qué yo debería permanecer ahí? Si todo queda igual”.

Aclaró que esto no es un arrebato, sino es sobre el futuro de Morena, además de que afectarán su futuro político inmediato, pues la decisión de los consejeros “puede desacreditar los posteriores procesos y la realización de encuestas”.

Anunció que organizará y formalizará su propio movimiento político nacional, en donde se retomará toda la estrucutrá ya constitudia en este proceso. Esto será el 18 de septiembre y apartir de entonces hará una gira por todo el país para reencontrarse con los que lo apoyaron en este proceso como aspirante la coordinación. Espera concluir a mediados de octubre.

Se equiparó con Mujica

Equiparó este momento con lo que pasó cuando en el entonces Partido de la Revolución Mexicana (PRM) tocaba elegir al sucesor del general Lázaro Cárdenas del Río, en dónde uno de los tres aspirantes, Francisco J. Mujica convocó a una conferencia de prens para denunciar la participación de gobernadores, alcaldes y dependencias federales en la elección de Camacho, por lo que Marcelo expresó “Pienso que estamos en un momento similar, no podemos permitir que estas prácticas sigan pasando”.

Finalizó diciendo “Le tengo un insmenso cariño al presidente López Obrador; he sido su más leal colaborador. Además le haría un daño, por lo menos político”; sumó que su «objetivo no es llegar al senado o ocupar cargo, mi objetivo es que esto se resuelva».