Sheinbaum critica Plan Angel de Ebrard; éste le lanza indirecta

Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, criticó el Plan Ángel de seguridad propuesto por Marcelo Ebrard Casaubon, quien también busca dicha postulación; en tanto, el excanciller reviró cuestionado su intento de «imitar» el habla del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior en una jornada más de los presidenciables de Morena y partidos de alianza que continuaron este miércoles sus respectivos recorridos por distintos puntos.

“La tecnología es un instrumento, pero no la solución”, expresó Sheinbaum Pardo, sobre el Plan Ángel, la propuesta de Marcelo Ebrard para combatir la inseguridad en México.

Desde Tabasco, la única mujer de los seis aspirantes a la coordinación nacional de los comités de defensa de la 4T dijo que todavía no es tiempo de estar presentando propuestas, por lo que guardará las suyas para cuando llegue el momento adecuado de darlas a conocer.

“Pero sí podemos decir en mi experiencia con lo que hicimos en la Ciudad de México: No todo es tecnología, tiene que haber una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la inteligencia y la investigación. La tecnología es un instrumento, pero no la solución”, expresó.

Se suma a la ola de burlas

Ebrard Casaubón lanzó dos nuevos ataques contra Claudia Sheinbaum. Se mofó, en dos ocasiones, del hecho de “hablar como el presidente”, y preguntó si a la exjefa de gobierno la admitirían en Movimiento Ciudadano (MC) en caso de perder la precampaña.

“Cada quien tiene su estilo personal, para empezar cada quien habla diferente, no tiene sentido el tratar de hablar idéntico que habla el presidente”, soltó el excanciller en Aguascalientes, durante un encuentro con la prensa. Minutos después, Ebrard reiteró su punto, al preguntar: “¿Para qué hablar igual que el presidente?”.

Con esta frase, el aspirante a la candidatura de Morena se sumó a la ola de burlas que ha desatado Sheinbaum en semanas recientes, al adoptar un estilo de lenguaje muy similar al de Andrés Manuel López Obrador en sus mítines, marcado por alocuciones lentas, cortadas, y un ligero acento inspirado del tabasqueño.

Da espaldarazo a exrector de la UAEH

Adán Augusto López, aspirante presidencial, se reunió este miércoles con miembros de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), desde donde mandó un saludo al exrector Gerardo Sosa Castelán, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Aprovecho aquí también para enviar un saludo a alguien a quien no tengo el gusto de conocerlo en persona, hemos platicado por teléfono en una o dos ocasiones si acaso, pero con quien me tocó, porque es un referente de aquí de la universidad. Gerardo Sosa no puede ser un integrante anónimo de esta comunidad”, expresó.

Estrategia de abrazos se debe revisar

El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila, dijo que ante la violencia que se registró en los últimos días en Chilpancingo y Tlajomulco se debe revisar la estrategia de «Abrazos y No Balazos».

«En el país, sobre todo los últimos acontecimientos de Chilpancingo y Tlajomulco. Yo creo que en ambos estados es una afrenta ya, es una actitud muy desafiante al Estado Mexicano», dijo en entrevista en Álamo, Veracruz.

Lanza canción

El creador del himno de Morena, Byron Barranco, adaptó para Gerardo Fernández Noroña la versión original de la canción que ha acompañado al presidente López Obrador y a todos los candidatos de ese partido.

El diputado federal del PT y aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación presentó, de gira por Tijuana, compartió la nueva versión y agradeció el regaló del artista.

Finalmente, el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se sumó a la petición de Gerardo Fernández Noroña para exigir que Santiago Creel y Xóchitl Gálvez soliciten licencias a sus cargos como diputado y senadora, respectivamente.

