-Publicidad-

Padres de familia de la Escuela Secundaria Federal número 5, ubicada en San Felipe Hueyotlipan, pidieron la intervención de la SEP que se transparente el uso de las cuotas de la institución, pues acusaron que se hicieron compras sin que fueran contemplados, por lo que habría irregularidades.

En entrevista con este medio, comentaron que en abril se entregó un monto de 459 mil 11 pesos, derivado lo que se dio en la inscripción del año pasado, del cual solo quedan actualmente 65 mil 411 pesos, por lo que acusaron “desfalco a la institución”.

Contaron que dicho recurso se tiene en una cuenta de banco mancomunada, por lo que para usar el dinero se tiene que convocar a asamblea para informar en qué se va gastar y debe ser aprobado, ya que de lo contrario no se puede sacar dicho presupuesto.

Señalaron que la escuela es de turno matutino, por lo que se hizo una reunión temprano en donde estuvieron presentes el director de la secundaria, Edgar Martínez Jiménez, presidente del comité de padres, Gerardo Fabián Soriano, el tesorero Marco Antonio Rodríguez Acevedo y el contralor Viliulfo García Tobón, quienes estarían coludidos entre sí.

-Publicidad-

Sin embargo, precisaron que el tesorero no es tutor en la escuela, sino que la que estaba registrada es su esposa, pero la estudiante ya no va a la institución dese el año pasado, lo cual no está permitido, además de que solo se presentaba cuando lo llamaban a firmar.

Ante esto, dijeron, exigieron cuentas sobre el uso que se ha hecho del dinero, ya que se negaron a presentar el libro de registro que debe contar con esa actividad, pues solo colocaron un papel bond con todos los gastos hechos en las últimas semanas.

De acuerdo con la información proporcionada a este medio, el monto más alto que se erogó fue el 5 de julio en la compra de 500 sillas escolares con paleta triplay, por lo que se pagaron 300 mil pesos, es decir, cada una con un costo de 600 pesos y se erogaron 12 mil pesos por mantenimiento y actualización de hardware administrativos y 925 pesos por transporte, lo cual fue en junio.

Gastos no están claros

- Publicidad -

Mientras que en este mes fueron 8 mil 241 pesos por la compra de 10 CHUB USB Mouse calculadoras, 2 mil 600 pesos por mantenimiento al equipo de cómputo de Dirección y Contraloría, 600 pesos por una pipa de agua y 598 pesos por el teléfono de supervisión, así como 68 mil 636 pesos por otros conceptos como playeras, pago al maestro de banda de guerra y música, gasolina, papelería y otros.

No obstante, en ninguno de estos gastos se tiene facturas con RFC, sino notas de remisión, además de que algunos casos solo se pidió copia de la credencial de electoral y con letra a mano, fecha y la firma de la persona que lo recibió.

Aunado a esto, acusaron, se había cambiado todo el aluminio de las ventas y puertas de la escuela, el cual fue vendido por el director y éste les dijo que solo le dieron 6 mil pesos, lo cual rechazaron, pues “era mucho” y tampoco saben qué paso con ese ingreso.

-Publicidad-

Por tal situación, comentaron que en la reunión exigieron que les rindieran cuentas claras, lo que generó que se “subieran los ánimos” se alzarán la voz, incluso una persona que iba con el presidente iba armada, por lo que llamaron a la policía, pero dicho sujeto se dio a la fuga.

Ante tales hechos, se levantó un acta en la que se pide que se quite al presidente del comité, pero también en la que solicitan a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que se destituya al director, pues tiene antecedentes desde el 2016 cuando estaba en la secundaria Ignacio Zaragoza, en Chachapa, Amozoc, hubo tuvo irregularidades en su gestión.

Y es que, señalaron, aunque presentaron un oficio ante el director de Secundaras Generales, José Andrés Rodríguez Barrales, éste no ha hecho, toda vez que estaría siendo protegido por el supervisor Rogelio Hernández Lima, ya que tendrían algún vínculo de amistad.

LPR