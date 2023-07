-Publicidad-

Tras el evento partidista que, el pasado viernes, reunió a tres aspirantes de Morena a la gubernatura, Olga Lucia Romero Garci-Crespo, dirigente estatal del partido, descartó favoritismo y aseguró que, cuando sea el momento, convocará a «todos» los aspirante a dicha candidatura a un mitin político.

En entrevista a medios desde el Congreso local, este miércoles, la líder partidista sostuvo que Morena no está organizando “mítines políticos” con miras a tener una promoción política reducida a quienes aspiran a la gubernatura de Puebla.

Rechazó que el evento de juventudes realizado el viernes pasado fuera un acto de interés político para promocionar solo a los tres aspirantes que asistieron.

En entrevista, la morenista añadió que de haber sido así, Morena hubiera convocado a todos los aspirantes a un cargo de elección popular que tendrán juego en los comicios del 2024, pero la invitación se hizo desde el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

En este sentido, indicó que la invitación fue abierta para que acudieron desde senadores, diputados federales, locales e incluso consejeros estatales y nacionales, razón por la que se vio llegar a quienes reúnen esa vestimenta, como fue el caso del senador Alejandro Armenta Mier y del diputado federal Ignacio Mier Velazco.

“Hubo presencia de muchos consejeros nacionales, locales, pero ellos robaron la atención –Armenta Mier, Julio Huerta e Ignacio Mier- y pues ahí ya no hubo la forma de que ellos también tuvieran ese protagonismo”, insistió.

Morena no viola la ley con publicidad, asegura

Asimismo, Romero Garci-Crespo aseveró que Morena tampoco está violando la ley electoral en cuanto a la colocación de espectaculares o bardas de aspirantes a la gubernatura que no han sido despintadas.

«No estamos en un proceso electoral. Es un proceso interno de Morena y por eso pedimos este gran respeto para que se genere un piso parejo para todos (…) nosotros como partido no estamos generando ninguna infracción o no estamos cayendo en violando una ley, porque no es nuestra la acción y no estamos dentro de ese proceso electoral”.

Además, minimizó las denuncias presentadas por el PAN en contra de “las corcholatas”, al señalar que no procederán.

Consideró, que no hay un argumento sólido para sustentar sus denuncias porque no está en curso un proceso electoral y tampoco hay pruebas que demuestren el uso de dinero público para el pago de la pinta de bardas o la colocación de espectaculares.