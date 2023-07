Debido al ordenamiento de vehículos estacionados que generó la instalación de parquímetros en el Centro Histórico en Puebla, automovilistas que viven en las colonias como Santiago, el Cerrito y Osa Mayor, piden también el proyecto.

Esto señaló Adán Domínguez Sánchez, Gerente Municipal del Ayuntamiento de Puebla, en entrevista durante el evento de entrega de obra de la calle Vicente Guerrero, Iturbide e Independencia en la colonia 16 de Septiembre sur.

En cuanto a la instalación de parquímetros en las calles de la 14, 16 y 18 oriente – poniente, el gerente destacó que será a partir de agosto y principios de septiembre cuando se defina si se implementa o no en esta zona, luego de que concluyan las obras de rehabilitación.

Ya que recordemos que los comerciantes de estas calles del Centro Histórico solicitaron al Ayuntamiento de Puebla colocar cajones en estas áreas.

«Se está analizando, se está haciendo la revisión de la viabilidad. La verdad es que el proyecto de parquímetros en la zona donde está funcionando ha sido un éxito y no me refiero a los ingresos, me refiero al orden, a la mejora de las condiciones de esta zona» destacó.

#Ángulo7Informa 🚔| Colonias cómo Santiago, Los Cerritos y la zona de la Estrella de #Puebla, así como calles de la 14, 16 y 18 oriente-poniente, han pedido la instalación de #parquímetros para regular los lugares de estacionamiento. Vía @Just__Pau pic.twitter.com/9zFfx8Smws — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) July 12, 2023

Estás peticiones se han dado por parte de vecinos y automovilistas que tienen problemáticas con centros de atracción como zonas comerciales, escuelas y universidades de la capital, sin embargo, los diagnósticos y estudios están en revisión.