Presidenciables de Morena puede seguir con giras y eventos: Tepjf

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que permitió a los aspirantes presidenciales de Morena realizar giras y eventos públicos.

El criterio anterior se tomó por mayoría de cuatro votos contra tres, en sesión privada, que confirma el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral respecto a los actos que podían hacer los aspirantes a la candidatura morenista a la Presidencia.

De acuerdo con el Tepjf, la problemática jurídica surgió a partir de que el Partido de la Revolución Democrática, Jorge Álvarez Máynez, Salomón Chertorivski Woldenberg y Kenia López Rabadán denunciaron la realización de actos anticipados de precampaña y campaña por parte de Morena, Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum Pardo, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Manuel Velasco Coello, Marcelo Luis Ebrard Casaubón y Ricardo Monreal Ávila, al estimar que están realizando, de manera anticipada, el proceso de selección de la persona candidata a la Presidencia de la República.

El partido y las personas denunciantes solicitaron que se dictaran las medidas cautelares necesarias para que, de forma preventiva, i) se detenga el proceso de selección de la candidatura presidencial de Morena y ii) los sujetos denunciados dejen de realizar actos proselitistas relativos al proceso electoral 2023-2024 para renovar la Presidencia.

Al respecto, la Comisión de Quejas del INE realizó lo siguiente:

Consideró que no puede detener el proceso y los plazos para la selección de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030, pues se trata de un proceso autoorganizativo del partido.

No obstante, advirtió que las acciones del partido y las personas participantes en el proceso denunciado podrían vulnerar la equidad en la contienda. Por lo tanto, los vinculó a respetar los principios de legalidad y equidad frente al proceso para la renovación de la Presidencia de la República, y les ordenó que, en sus actividades:

No soliciten el voto a favor o en contra de alguna persona, no presenten propuestas o plataformas electorales, ni utilicen los tiempos de Morena en radio y televisión.

Proporcionen un calendario de actividades y lleven un control de los recursos que utilicen para que, en su momento, los informen como gasto ordinario.

Kenia López Rabadán, Jorge Álvarez Máynez y Salomón Chertorivski Woldenberg controvirtieron esa decisión ante la Sala Superior, alegando que las medidas adoptadas por el INE son insuficientes para salvaguardar la equidad del próximo proceso electoral.

Al respecto, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso propuso al pleno confirmar la determinación de la Comisión de Quejas del INE porque, de manera preliminar, no advirtió un riesgo que justifique la suspensión del proceso para elegir la Coordinación, al no tratarse de un proceso para elegir a una precandidatura o candidatura, sino de una determinación de autoorganización partidista. El magistrado José Luis Vargas Valdez estuvo de acuerdo, en sus términos, con la propuesta.

El magistrado Fuentes estimó que atento a la naturaleza de las medidas cautelares y en un estudio en abstracto de la convocatoria, no es posible suspender un proceso partidista. Esto se debe a que su legalidad o ilegalidad debe determinarse al resolver el fondo del procedimiento sancionador.

En virtud de un estudio preliminar, se advierte que la convocatoria impugnada solo regula aspectos del procedimiento partidista, sin que existan actos concretos sobre los cuales pueda analizarse la imposición de medidas cautelares.

El magistrado Indalfer Infante Gonzales presentó un voto concurrente, pues si bien estuvo de acuerdo en confirmar, consideró que, aunque existe un riesgo razonable de conductas ilícitas derivadas del proceso denunciado, no se justifica su suspensión, porque se presume que es un acto partidista y las medidas que dictó el INE previenen que se convierta en un acto proselitista al margen de la ley.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la magistrada Janine M. Otálora Malassis y el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, estuvieron en contra de la propuesta. Por su parte, la magistrada Otálora Malassis consideró que, se debería suspender el proceso, porque se trata de una simulación para evadir la ley, lo cual vulnera la equidad en la contienda, impide una fiscalización adecuada y atenta contra la integridad del proceso electoral.

El magistrado presidente, por su parte, estimó que no sería válido suspender el proceso al ser un mecanismo de autoorganización partidista, pero que sí podría vulnerar la equidad de la contienda debido a que no hay normas que lo regulen. Por tanto, consideró que se debía ordenar al Consejo General del INE que emitiera lineamientos para regular y fiscalizar, de forma preventiva, el proceso denunciado y aquellos similares, incluyendo la posibilidad de contabilizar los gastos para el tope de gastos de precampaña.

Seguirá trabajando en el Sureste

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó desde Ciudad del Carmen que con los gobiernos de la Cuarta Transformación por primera vez se miró al sureste para darle beneficios.

La aspirante resaltó la creación de nuevos programas y obras de infraestructura que ayudarán a la distribución equitativa del bienestar, como es el caso del Tren del Istmo o el Tren Maya.

“Hoy tenemos un gobierno que dijo -se acabó la corrupción, se acabaron los privilegios- … por eso decimos que no queremos que se acabe la Cuarta Transformación’’, señaló.

Empapado celebra asamblea

En medio de un aguacero que le obligó a posponer para otra ocasión el acto que tenía planeado para esta tarde en la Ciudad de México, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sostuvo que en la capital, la derecha ha sido un accidente.

En el monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, advirtió que la demarcación “no la van a volver a ganar” y afirmó que la Ciudad seguirá siendo parte fundamental de este movimiento.

Descarta invadir privacidad

El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que el Plan ANGEL, que forma parte de su propuesta de seguridad, no invade la privacidad de la población.

La propuesta presentada este lunes contiene puntos como reconocimiento facial, reconocimiento morfológico y cámaras inteligentes en elementos de la Guardia Nacional.

«Entonces no se pretende invadir tu privacidad. Para empezar todo esto es en la esfera pública, número uno ¿Qué es lo que se pretende con esto? Poder actuar con más rápido para proteger a las personas y con mayor, no solo celeridad, si no mayor eficacia», expuso.

Lanza su libro

El senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, lanzó su último trabajo literario: «Una oportunidad real». Este libro, de carácter autobiográfico, proporciona una visión más profunda de la vida privada y política del zacatecano.

En la obra, el político se remonta a sus orígenes marcados por la pobreza y traza un camino hacia las oportunidades que la vida le ha otorgado.

El texto también destaca su compromiso personal con el cambio social, en particular su lucha contra la injusticia, la discriminación y la desigualdad que afectan a numerosos ciudadanos mexicanos.

Finalmente, el diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, visitó los municipios de Ensenada y San Quintín, en Baja California. Mientras que Manuel Velasco Coello estuvo en Oaxaca.

ERG