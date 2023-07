Sheridan Mata Balderas denunció por violencia vicaria y amenazas a Said Gabriel, trabajador de Home Depot en Puebla, a quien ella exhibió por no pagar la pensión alimentaria de sus hijas desde hace cinco años y presionarla para un divorcio incausado.

En rueda de prensa, Sheridan, madre de dos niñas dio a conocer que tras denunciar y manifestarse en el trabajo de Said en The Home Depot sucursal Periplaza en la ‘Patrulla Feminista’ y a través del Tendedero de Deudores Alimentarios, el hombre sigue sin hacerse responsable.

Señala que el acuerdo que le pidió es el de un divorcio incausado, para que de esa manera no pueda hacerse cargo, sin embargo, ella no está de acuerdo ya que lleva cinco años sin darle pensión a las niñas de 16 y 17 años de edad.

Said interpuso la demanda de divorcio incausado en contra de Sheridan y este miércoles 12 de julio a las 8:30 horas, se realizará la primera audiencia del proceso, sin embargo, la madre de sus hijas también denuncia la violencia vicaria por la que atraviesa.

Ante ello, Sheridan denunció que esta madrugada recibió amenazas por parte de un familiar del hombre, quien le dice que acepte las condiciones que pide Said, de lo contrario sufrirá las consecuencias.

“Lo único que vas a lograr es que a ti o a alguien de tu familia les pase algo, tu no me conoces y no sabes lo que yo puedo llegar a hacer cuando alguien no entiende. Y más te vale que ya te calles y aceptes lo que se te está ofreciendo en el convenio”, señala el mensaje de WhatsApp.

Pide juicio con perspectiva de género

Ante estas amenazas, Sheridan hizo un llamado al juez Gustavo Torres Parras para que considere los elementos y juzgue con perspectiva de género, anteponiendo los derechos de las niñas involucradas.

“Yo no quiero un privilegio en esta audiencia, yo lo único que pido es que el juez Gustavo Torres Parras lo haga con perspectiva de género y que no nos deje el desamparo, ni a mí, ni a mis infantes”, señaló Sheridan.

Además, denunció que fue revictimizada y violentada por Defensoría Pública, ya que la licenciada Ángeles Rosas no tuvo perspectiva de género, ya que le hizo señalamientos de que Sheridan “tenía la culpa por haber escogido a un hombre así”.

Del mismo modo, el licenciado Eduardo Aguirre, le mencionó que no debe acudir a la audiencia, ya que “no puede exigir derechos que no tiene”, por lo que causó la molestia de Sheridan, ya que estuvo casada con Said por 13 años.

