En Puebla, siete municipios no cuentan con policías certificados, todos en el interior del estado, debido a que aún no han sido evaluados; en total, en la entidad se tiene 7 mil 740 elementos ya acreditados, que son 11.8 por ciento más de los 6 mil 925 que había en diciembre.

En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, señaló que “se ha avanzado”, pues al cierre del año pasado se tenían 15 demarcaciones que, si bien tenían elementos de seguridad, no estaban evaluados como fuerza policial para desempeñar dicho cargo.

Comentó que, al no tener efectivos acreditados, por ende, no aparecen en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública los municipios de Chigmecatitlán, Cohetzala, Jolalpan, San Diego la Meza Tochimizingo, San Felipe Tepatlán, San Juan Atzompa y San Nicolás Buenos Aires.

Explicó que en todos ya se tienen programados los exámenes de control y confianza y las evaluaciones, algunos con recursos federal y otros con presupuesto propio de los ayuntamientos, por lo que en Chigmecatitlán están pendientes diez efectivos en esta lista de espera.

Mientras que en Cohetzala tienen dos programaciones de certificación, en Jolalpan siete evaluaciones y tres que están en proceso de resultado y en San Diego La Mesa Tochimilzingo cinco ya cumplieron con el proceso, pero están en espera de que les notifiquen su aprobaron.

En San Felipe Tepatlán tiene en espera 12 evaluaciones; en San Juan Atzompa, uno ya lo hizo, sin tener el resultado aún y hay otros seis pendientes y, en San Nicolás Buenos Aires, se tienen 15 programaciones enlistadas y hay cuatro que están esperando la notificación.

Por otra parte, si bien el secretario no precisó si los 7 mil 740 efectivos que se tienen en total acreditados son todos los policías municipales que hay en el estado, sostuvo que es un proceso que se mantiene de manera constante, pues el objetivo es que los ayuntamientos tengan sus elementos de seguridad certificados.

Y es que, de diciembre a junio de este año, se sumaron 815 elementos más, como parte del plan estratégico “Paz, Seguridad y Justicia”, que se puso en marcha a principios del 2023.

Se instalarán centros de comando en 37 municipios

Cruz Luna dijo que, como parte del fortalecimiento, acompañamiento y capacitación a policías municipales, se aplicaron 2 mil 365 evaluaciones de control de confianza, teniendo como resultado que 128 ayuntamientos incrementaran su estado de fuerza con 763 nuevos agentes.

Por otro lado, el titular de la SSP informó que inició el proyecto para la instalación de Centros de Comando y Control Municipales (C2) en 37 demarcaciones del interior el estado, los cuales tendrán que estar listos antes de que acabe el 2023.

Finalmente, recordó que el personal operativo recibió un incremento del 10 por ciento al salario base, 12 por ciento a la compensación y 550 estímulos, además de que mil 851 agentes tuvieron formación continua, 39 más aprobaron el curso inicial y 102 policías lograron ascender a través del proceso de promoción de grados.