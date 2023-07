-Publicidad-

El pasado domingo se difundió en redes sociales la imagen de un menor promoviendo con una lona a la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo, de cara a la elección de 2024, la funcionaria descartó que ella haya utilizado tal publicidad y promoverá acciones legales.

Y es que el domingo, a través de redes sociales, el dirigente municipal del PAN en Puebla, Jesús Zaldívar Benavides, denunció que un grupo de personas promueve a la funcionaria, incluso, subió la imagen donde a los ciudadanos haciendo esta actividad y, entre ellos, un niño.

En dicha imagen de puede ver como cuatro personas tienen a sus espaldas una estructura de aluminio con una lona en la que se ve la fotografía de Olivia Salomón vestida de morada y, en la parte de arriba, el nombre de la revista Mundo Ejecutivo Puebla.

“Ya se les acabaron las bardas y los espectaculares y ahora violan la ley poniendo s trabajar a menores de edad. Indignante lo que hace Morena con sus campanas anticipadas. Qué opina el DIF Estatal y el INE sobre la explotación de menores”, escribió el panista.

Esta es la primera vez que salen anuncios promocionando a la funcionaria estatal, quien ha manifestado su intención de competir en el proceso interno de Morena por la gubernatura de Puebla, por lo que incluso ya tomó los cursos de formación política.

Al respecto, igual a través de su cuenta de Twitter, Salomón Vibaldo desmintió que haya utilizado dicha publicidad para promocionarse en la encuesta interna del partido a la gubernatura, además advirtió que promoverá acciones legales contra aquellas personas que utilizaron a un menor con fines ajenos a su autorización.

Siempre ha sido respetuosa, dice

“Durante todo el proceso interno de Morena me he mantenido respetuosa de las normas, por lo que no he utilizado al día de hoy espectaculares ni bardas”, apuntó

De igual forma, la funcionaria estatal lamentó que un menor de edad haya sido utilizado con fines ajenos por completo a su autorización, ya que ella es madre de familia y siempre ha respetado a las infancias, tanto en el ámbito público como privado, además de que ha trabajado para la erradicación del trabajo infantil.

“Ante este lamentable y condenable hecho, informo que promoveré acciones legales correspondientes para las personas que resulten responsables”, advirtió.