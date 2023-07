México ha sido designado como la sede de la primera edición de la Baseball Champions League, torneo internacional que reunirá y enfrentará a los diferentes campeones nacionales del “Rey de los Deportes” a lo largo del continente.

Este lunes 10 de julio, Ricardo Fraccari, Presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) presentó oficialmente la creación de la Baseball Champions League Americas, evento que reunirá a los mejores clubes cada liga nacional de la región y que coronará a un campeón continental.

“Estoy muy orgulloso de anunciar el lanzamiento de la Baseball Champions League, que será la primera competencia de nivel mundial y profesional para clubes, un torneo internacional de campeones. Sé que la Baseball Champions League entusiasmará a los fanáticos del béisbol de todo el mundo y estoy seguro de que la disfrutarán tanto como nosotros”, señaló Fraccari.



